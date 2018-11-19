Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesinde 53 milyonluk zarar

Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi geÃ§en yÄ±l 53 milyon TLâ€™nin Ã¼zerinde zarar etti.

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda Dokuz Eylül Üniversitesinin geçen yÄ±l 53 milyon TL’nin üstünde zarar ettiÄŸi bilgisi yer aldÄ±.

SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Dokuz Eylül Üniversitesinin de 2017 yÄ±lÄ± denetim raporunu açÄ±kladÄ±. Üniversitenin mali tablolarÄ±nÄ± inceleyen SayÄ±ÅŸtay denetçileri pek çok konuda hatalÄ± bulgu tespit etti. Bulgular arasÄ±nda dikkat çeken üniversitenin Döner Sermaye Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü’nün uÄŸratÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu zarar.

Raporda, 2017 yÄ±lÄ± bilançosunda üniversite sermayesinin döner sermaye gelir toplamÄ±nÄ±n 348 milyon 780 bin 147 lira 14 kuruÅŸ olduÄŸu bilgisi verilirken gider toplamÄ±nÄ±n 402 milyon 21 bin 945 kira 8 kuruÅŸ olduÄŸu belirtildi. Buna göre; gelir tablosunda yÄ±l sonu itibarÄ±yla gerçekleÅŸen zarar toplamÄ±nÄ±n 53 milyon 241 bin 797 lira 94 kuruÅŸ olduÄŸu belirtildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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