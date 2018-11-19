Denizli'de eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Denizli'nin BaÅŸkarcÄ± Mahallesi'nde eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi BaÅŸkarcÄ± Mahallesi'nde, eÄŸitim uçaÄŸÄ± düÅŸtü. Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmeleri tarafÄ±ndan Denizli Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

VALÄ°: DÜÅžÜÅž SEBEBÄ° BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

Olaya iliÅŸkin açÄ±klama yapan Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi BaÅŸkarcÄ± bölgesinde bir eÄŸitim uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸünü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiÄŸini bildirdi.

Vali Karahan, içinde iki kiÅŸi olduÄŸu bildirilen uçaÄŸÄ±n AydÄ±n ÇÄ±ldÄ±r HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Karahan, “DüÅŸüÅŸ sebebi henüz bilinmiyor. Hava ÅŸartlarÄ±ndan mÄ± teknik bir sebepten dolayÄ± mÄ± olduÄŸu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düÅŸtüÄŸü tahmin edilen alana ulaÅŸÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Sivil havacÄ±lÄ±k, AFAD, diÄŸer ekiplerimiz bölgede uçaÄŸa ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 13:14

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