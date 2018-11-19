Denizli'de dÃ¼ÅŸen eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nda 2 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Denizli'de dÃ¼ÅŸen eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ± AydÄ±n'Ä±n Karacasu ilÃ§esinde bulundu, enkazda 2 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Denizli'de düÅŸen eÄŸitim uçaÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nÄ±n AydÄ±n'Ä±n Karacasu ilçesinde bulunduÄŸu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düÅŸen uçaÄŸÄ±n enkazÄ±nda 2 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. YaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edilen 2 kiÅŸi uçaÄŸÄ±n pilotu ve uçuÅŸ öÄŸrencisi.

Dün (19 KasÄ±m 2018) öÄŸle saatlerinde düÅŸen uçaÄŸÄ±ndüÅŸtüÄŸü yer tespit edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu.

VALÄ°'DEN AÇIKLAMA

Olaya iliÅŸkin dün de açÄ±klama yapan Denizli Valisi Hasan Karahan Merkezefendi ilçesi BaÅŸkarcÄ± bölgesinde bir eÄŸitim uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸünü, içinde iki kiÅŸi olduÄŸu bildirilen uçaÄŸÄ±n AydÄ±n ÇÄ±ldÄ±r HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Karahan, “DüÅŸüÅŸ sebebi henüz bilinmiyor. Hava ÅŸartlarÄ±ndan mÄ± teknik bir sebepten dolayÄ± mÄ± olduÄŸu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düÅŸtüÄŸü tahmin edilen alana ulaÅŸÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Sivil havacÄ±lÄ±k, AFAD, diÄŸer ekiplerimiz bölgede uçaÄŸa ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” diye konuÅŸtu.(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 09:11

www.evrensel.net