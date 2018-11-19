Resim Ã¶ÄŸretmenlerinden Tarsus'ta 'Organize Sanat' sergisi

YÄ±llar sonra Tarsus'ta buluÅŸan resim Ã¶ÄŸretmenleri 'Organize Sanat' adÄ± verdikleri oluÅŸumla sanatlarÄ±na hep birlikte kaldÄ±klarÄ± yerden devam ediyor.

Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisi bir resim sergisine daha ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Ancak bu serginin farklÄ± bir yanÄ± var. Sergi, aynÄ± fakülteyi bitirmiÅŸ, resim öÄŸretmeni olarak farklÄ± ÅŸehirlerde görev yapmÄ±ÅŸ, evlenmiÅŸ, çoluk çocuÄŸa karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve nihayet Tarsus'a tayin isteyerek bir araya gelmiÅŸ 6 resim öÄŸretmeninin farklÄ± tekniklerle gerçekleÅŸtirdiÄŸi bir resim sergisi.

Bu resim öÄŸretmenlerinin diÄŸer bir farklÄ± yanlarÄ± da Tarsus'ta resim sanatÄ±na olan katkÄ±larÄ±. Tarsus Ressamlar DerneÄŸi çatÄ±sÄ± altÄ±na yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarla sadece okullarÄ±nda deÄŸil dÄ±ÅŸarÄ±da da çocuklarÄ±n gençlerin ve yetiÅŸkinlerin resim sanatÄ± ile buluÅŸmalarÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar.

AçÄ±lÄ±ÅŸta konuÅŸan Ümit Aslan öÄŸretmenlerin 1992-1993 yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan yolculuklarÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"Ä°ktisat fakültesinin en üst katÄ±nda, henüz bir iki dersliÄŸe sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ resim bölümüne yeteneklerini yarÄ±ÅŸtÄ±rarak gelmiÅŸ gençlerdik Ä°nönü Üniversitesi'ne..."

"Sanat, felsefe, yaÅŸam sorgularÄ± beyinlerde, kimsede olmadÄ±ÄŸÄ± kadar aç gözlerle geçirdiÄŸimiz günlerde farkettik ki aynÄ± yönde bakÄ±yormuÅŸuz dünyaya..."

"4 yÄ±llÄ±k sanat eÄŸitimi alÄ±p Anadolu'nun farklÄ± ÅŸehirlerinde göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda anladÄ±k aslÄ±nda; son dediÄŸimizin aslÄ±nda baÅŸlangÄ±ç olduÄŸunu. YarÄ±m kalmÄ±ÅŸ hikayeydik sanat dünyasÄ±nda. YÄ±llar sonra Tarsus'ta buluÅŸtuk 6 yolcu ve 3 aile..."

"Nereden tutarsan yol alÄ±rsÄ±n dedik ve yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam etmeye baÅŸladÄ±k. Organize olduk. Organize oluÅŸturduk. Organize buluÅŸurduk. "Organize Sanat" oldu adÄ±."

M.Kemal -Tülay CÄ±nsüllüoÄŸlu, Nurgül-Ali Tokat, Tülay-Ümit ASLAN'Ä±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan oluÅŸan resim sergisi bir hafta boyunca Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisinde gezilebilir. (Mersin/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 11:29

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