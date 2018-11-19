Perakende satÄ±ÅŸ hacmi yÃ¼zde 3,4 azaldÄ±

Perakende satÄ±ÅŸ endeksi EylÃ¼lâ€™de aylÄ±k yÃ¼zde 4,6, yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 3,4 azaldÄ±.

Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sabit fiyatlarla perakende satÄ±ÅŸ hacmi Eylül ayÄ±nda aylÄ±k yüzde 4.6, takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sabit fiyatlarla perakende satÄ±ÅŸ hacmi bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 3.4 azaldÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu'nun (TUÄ°K) verilerine göre, aylÄ±k bazda içecek ve tütün satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 2,1, gÄ±da dÄ±ÅŸÄ± satÄ±ÅŸlar (otomotiv yakÄ±tÄ± hariç) yüzde 6,6, otomotiv yakÄ±tÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 3,2 azaldÄ±.

GÄ±da dÄ±ÅŸÄ± sektörlerin bir önceki aya göre deÄŸiÅŸimi incelendiÄŸinde;

- elektrikli eÅŸya ve mobilya satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 10,6,

- bilgisayar, kitap ve iletiÅŸim aygÄ±tlarÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± 10,4,

- tÄ±bbi ürünler ve kozmetik satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 7,7

- posta veya internet üzerinden satÄ±ÅŸlar yüzde 3,2 düÅŸerken,

- tekstil, giyim ve ayakkabÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 2,1 arttÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

TÜÄ°K verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttÄ±. AynÄ± ayda gÄ±da, içecek ve tütün satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 3,3 artarken, otomotiv yakÄ±tÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 1,1, otomotiv yakÄ±tÄ± hariç gÄ±da dÄ±ÅŸÄ± satÄ±ÅŸlar ise yüzde 0,9 azaldÄ±.

GÄ±da dÄ±ÅŸÄ± sektörlerin bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre deÄŸiÅŸimi incelendiÄŸinde;

- bilgisayar, kitap ve iletiÅŸim aygÄ±tlarÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 16,1,

- elektrikli eÅŸya ve mobilya satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 27,6 düÅŸerken,

- posta veya internet üzerinden satÄ±ÅŸlar yüzde 17,3

- tekstil, giyim ve ayakkabÄ± satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 22,9,

- tÄ±bbi ürünler ve kozmetik satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 6,1 arttÄ±. (DHA)

FotoÄŸraf: DHA

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 11:03

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