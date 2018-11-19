MHP'nin Siverek adayÄ± Fatih M. Bucak: MezarlarÄ±nÄ± kazmaya baÅŸlasÄ±nlar

Siverek adayÄ± Bucak, 'DiÄŸer partilerin arabalarÄ±nÄ± Siverek'te gÃ¶rÃ¼rsem ÅŸimdiden kendilerine mezar kazmaya baÅŸlasÄ±nlar' dedi.

Bucak aÅŸiretinin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, MHP Siverek Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± olduÄŸunu, "Biz seçime deÄŸil ölmeye geliyoruz" sözleriyle açÄ±kladÄ±. Bucak daha önce de AKP'den ÅžanlÄ±urfa milletvekili aday adayÄ± olmuÅŸtu.

AdaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili GüneydoÄŸu TV'ye açÄ±klamalar yapan Bucak, "Bir daha Bucak'Ä±n içinde bir tane baÅŸka partiyle araba görürsem kendileri bilir, ÅŸimdiden kendilerine mezar kazmaya baÅŸlasÄ±nlar. Biz seçime deÄŸil ölmeye geliyoruz" dedi.

DÄ°ÄžER PARTÄ°LERE TEHDÄ°T

Bucak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ben ÅŸimdi 180 trilyonluk paramÄ± getirip orada topraÄŸa gömeceÄŸim. Bütün Siverek yesin servetimi, satÄ±p geliyorum. Ben oraya seçime deÄŸil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak'Ä±n içinde bir tane baÅŸka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya baÅŸlasÄ±nlar. Ä°lk KaracadaÄŸ'a gidiyorum. Hodri meydan.

Bucak'ta bu saatten sonra Trump gezemez, Trump. Kimse Bucak imparatorluÄŸunu yÄ±kamaz. Bucak Zümrüdü Anka kuÅŸu gibi küllerinden yaratÄ±lÄ±r gelir. Adama feleÄŸin sillesini vurur. Bir daha da Siverek'e sokmaz insanÄ±."

ADAYLIÄžI KESÄ°NLEÅžTÄ°

Öte yandan, MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme sonucu adaylÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen isimler arasÄ±nda Siverek Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak Fatih Mehmet Bucak yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 10:43

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