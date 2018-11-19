SoÄŸanÄ±n fiyatÄ±na yÃ¼zde 100 zam

SoÄŸanÄ±n fiyatÄ± yÃ¼zde 100 artÄ±ÅŸla 2,5 liradan 5 liraya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ä°zmir'de kilosu geçen hafta 2,5 lira olan soÄŸanÄ±n fiyatÄ± yüzde 100 artÄ±ÅŸla bu hafta 5 liraya çÄ±ktÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre toptancÄ±lar, ilkbahara yani yeni ürün çÄ±kÄ±na kadar fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini söyledi.

Geçen haftaya göre, soÄŸanÄ±n fiyatÄ±nÄ±n 2 katÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Muhammed Cullas, "Haftaya soÄŸanÄ±n fiyatÄ± 7 lirayÄ± bulur. Ben hem üretiyorum hem satÄ±yorum. YaÄŸÄ±ÅŸlardaki düzensizliÄŸe baÄŸlÄ± olarak üretici ÅŸebeke suyuyla tarlasÄ±nÄ± sulamak zorunda kaldÄ±. Sular asitli olduÄŸu için ürünlere zarar verdi. Bu yüzden soÄŸanlar çürüdü. Ankara PolatlÄ±'da yetiÅŸtirip burada satÄ±yorum. KÄ±ÅŸ boyu Ankara'dan gelecek soÄŸanlarda aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanÄ±r" dedi.

Zam uyarÄ±larÄ±na karÅŸÄ± soÄŸanlarÄ± stoklamayÄ± düÅŸündüÄŸünü anlatan Muhammed Cullas, soÄŸanlarÄ±n ömrünün kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p, bekletilen ürünlerin çürüyeceÄŸini dile getirdi.

Kubay, "Benim tahminlerime göre soÄŸanÄ±n kilosu yÄ±lbaÅŸÄ±na kadar 10 lirayÄ± bulacak. Çünkü taze soÄŸan en erken mayÄ±sta çÄ±kÄ±yor. Kalan 5 aylÄ±k sürede devlet bir tedbir almazsa soÄŸanÄ±n durumu çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 10:30

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