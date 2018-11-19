Galler rugby takÄ±mÄ±nÄ±n eski kaptanÄ± Gareth Thomas'a homofobik saldÄ±rÄ±

Galler rugby takÄ±mÄ±nÄ±n eski kaptanÄ± Gareth Thomas, cinsel yÃ¶nelimi nedeniyle Cardiff'te saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Galler rugby takÄ±mÄ±nÄ±n eski kaptanÄ± Gareth Thomas, cinsel yönelimi nedeniyle Cardiff'te saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Thomas'Ä±n, Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda suratÄ±ndan da yaralanmÄ±ÅŸ olduÄŸu görülüyor. Thomas videoda "Cinsel yönelimimden ötürü kendi ÅŸehrimde nefret suçu kurbanÄ± oldum" dedi. 44 yaÅŸÄ±ndaki Thomas, 2009 yÄ±lÄ±nda eÅŸcinsel olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Thomas'Ä±n talebi üzerinde 16 yaÅŸÄ±ndaki saldÄ±rgan hakkÄ±nda 'onarÄ±cÄ± adalet' ilkesi kapsamÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Eski takÄ±m kaptanÄ±, bunun saldÄ±rganÄ±n "öÄŸrenmesi" için en doÄŸru yol olduÄŸunu söyledi.

Olaydan çok etkilendiÄŸi açÄ±kça görülen Thomas, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Cumartesi gecesi yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da kendisine yardÄ±mlarÄ±ndan ötürü polise ve Cardiff halkÄ±na da teÅŸekkür etti.

Thomas "DÄ±ÅŸarÄ±da bize zarar vermek isteyen birçok insan var, ama bize yardÄ±m etmek isteyen insanlarÄ±n sayÄ±sÄ± onlardan çok daha fazla, bu yüzden umarÄ±m bu olumlu bir mesaj olur" dedi.

Thomas'Ä±n mesajÄ±na yüzlerce destek mesajÄ± geldi.

Galler furbol takÄ±mÄ±nÄ±n eski kalecisi Neville Southall "BaÅŸÄ±na gelenlerden dolayÄ± çok üzgünüm ama seni destekleyen binlerce insan var. Olumlu tarafÄ±na odaklanmanÄ± çok beÄŸendim. Rol model olmaya devam et" yazdÄ±.

BBC'nin spor spikeri Gabby Logan da "Sana kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz büyük adam" tweetini attÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 10:23

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