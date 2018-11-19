Gazeteci Berat GÃ¼nÃ§Ä±kan mor Ã§iÃ§ekler ile son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Gazeteci, kadÄ±n ve insan haklarÄ± savunucusu Berat GÃ¼nÃ§Ä±kan hayatÄ±nÄ± kaybetti. GÃ¼nÃ§Ä±kan mor Ã§iÃ§ekler ile Karacaahmet mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

Uzun yÄ±llar Cumhuriyet gazetesinde çalÄ±ÅŸan gazeteci Berat GünçÄ±kan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Vefat haberini gazeteci BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. YarkadaÅŸ, “Uzun yÄ±llar Cumhuriyet'te görev yapan, kadÄ±n ve insan haklarÄ± haberlerinin Ä±srarlÄ± takipçisi sevgili meslektaÅŸÄ±m Berat GünçÄ±kan'Ä± kaybettik. GünçÄ±kan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum” diyerek acÄ± haberi verdi.

HayatÄ±nÄ± kaybeden gazeteci, yazar ve kadÄ±n haklarÄ± savunucusu Berat GünçÄ±kan Karacaahmet mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

YazÄ±larÄ±nda muhalif, feminist kimliÄŸini öne çÄ±karan gazeteci, yazar ve kadÄ±n haklarÄ± savunucusu Berat GünçÄ±kan, Åžakirin Camisi’nde dini vecibeleri yerine getirildikten sonra Karacaaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi. GünçÄ±kan’Ä±n tabutu mor örtü ve çiçeklerle bezendi. Cenaze törenine ailesinin yanÄ± sÄ±ra HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, Cumhuriyet Gazetesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±, bir çok siyasi parti temsilcisi, çok sayÄ±da gazeteci, kadÄ±n haklarÄ± savunucularÄ± ile dostlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ä°kindi namazÄ± ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± sonsuzluÄŸa uÄŸurlanan GünçÄ±kan’Ä±n mezarÄ±na kadÄ±nlar çiçekler atarak mücadelesini asla unutmayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

BERAT GÜNÇIKAN KÄ°MDÄ°R?

YazÄ±larÄ±nda muhalif, feminist kimliÄŸini öne çÄ±karan Cumhuriyet çalÄ±ÅŸanÄ± GünçÄ±kan 1959’da BalÄ±kesir’de doÄŸdu. Ä°lk ve orta öÄŸrenimini EskiÅŸehir’de tamamladÄ±. Ä°stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu.

GazeteciliÄŸe EskiÅŸehir’de yerel gazetelerde çalÄ±ÅŸarak baÅŸladÄ±. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinin Adana bürosuna geçti. Cumhuriyet gazetesinde ve Cumhuriyet Dergi’de yayÄ±mlanan belgesel röportajlarÄ± ve dizileri HaraÅŸo’dan NataÅŸa’ya / Beyaz Ruslar - KÄ±zÄ±l Ruslar ve Gölgenin KadÄ±nlarÄ±, Cumartesi Anneleri, Milliyetçilik / Linç Kültürünün Tarihsel Kökeni isimleri altÄ±nda kitaplaÅŸtÄ±rdÄ±.

GünçÄ±kan'Ä±n eserleri ise ÅŸöyle;

â– Adalet Yoksa Gelecek De Yok - Aysel Çelikel KitabÄ±

â– Gölgenin KadÄ±nlarÄ±

â– Benim Küçük Ä°mparatorluÄŸum (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 17:57

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