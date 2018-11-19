Eski Peru Devlet BaÅŸkanÄ± Uruguay'a sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulundu

Yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± olan Eski Peru Devlet BaÅŸkanÄ± Garcia, Uruguay'a sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulundu.

Eski Peru Devlet BaÅŸkanÄ± Alan Garcia'nÄ±n, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Lima'daki Uruguay BüyükelçiliÄŸi'ne sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu bildirildi.

Peru DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Garcia'nÄ±n, mahkemenin hakkÄ±nda verdiÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Uruguay BüyükelçiliÄŸi'ne sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu doÄŸrulandÄ±.

Garcia'nÄ±n, Uruguay Devlet BaÅŸkanÄ± Tabare Vazquez'den koruma talebiyle ilgili büyükelçilik tarafÄ±ndan bilgilendirildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n talebinin "Uruguay hükümeti tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi" kaydedildi.

Ülkede iki dönem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olan Garcia, hakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddederek, "siyasi zulme" maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

Peru Devlet BaÅŸkanÄ± Martin Vizcarra, Garcia'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunmasÄ± üzerine sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Peru'da siyasi zulüm diye bir ÅŸey söz konusu deÄŸil. Biz tüm Perulular istisnalar olmadan kanunlara uymalÄ±yÄ±z." ifadesine yer verdi.

Mahkeme, Lima metrosunun inÅŸaat ihalesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BrezilyalÄ± inÅŸaat firmasÄ± Odebrecht'ten rüÅŸvet almakla suçlanan Garcia'ya, soruÅŸturma süresince 18 ay yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirmiÅŸti. (AA)

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