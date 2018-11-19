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FotoÄŸraf: Özkan Arslan/DHA
Ankara'da 'FETÃ–' operasyonu: 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
19 KasÄ±m 2018 09:45
Ankara'da 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 32 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "FETÖ" soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± 32 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosunca, ByLock kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla eski SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± 32 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.
AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, 6 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonla 18 ÅŸüpheliyi gözaltÄ±na aldÄ±.
Åžüphelilerin, ifade iÅŸlemleri için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne getirileceÄŸi, 14 kiÅŸinin yakalanmasÄ± için de çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 10:04
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