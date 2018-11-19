Cinsel saldÄ±rÄ± suÃ§larÄ±yla ilgili baÅŸsavcÄ±lÄ±klara genelge gÃ¶nderildi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuklara ve kadÄ±nlara yÃ¶nelik cinsel saldÄ±rÄ± suÃ§larÄ±na iliÅŸkin baÅŸsavcÄ±lÄ±klara genelge gÃ¶nderdi.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, çocuklara ve kadÄ±nlara yönelik cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlara iliÅŸkin yapÄ±lan adli iÅŸlemlerle ilgili baÅŸsavcÄ±lÄ±klara genelge gönderdi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül'ün imzasÄ±yla yayÄ±mlanan genelgede, çocuklara ve kadÄ±nlara yönelik cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçlarla ilgili soruÅŸturmalarÄ±n, bu kapsamda uygulanan koruma tedbirlerinin, delil mahiyetindeki görüntülerin son zamanlarda yazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Cinsel suçlarÄ±n, mahiyeti itibarÄ±yla maÄŸdurlar üzerinde fiziksel ve duygusal olarak yÄ±kÄ±cÄ± etkilere sahip olduÄŸunun belirtildiÄŸi genelgede, bu suçlarÄ±n maÄŸdurun yakÄ±nlarÄ± üzerinde de benzer sonuçlara yol açtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Genelgede, söz konusu suçlarla ilgili adli iÅŸlemlerin titiz biçimde yerine getirilmesinin tüm toplumsal kesimlerin ortak hassasiyeti olduÄŸuna iÅŸaret edildi.

Ceza Muhakemesi Kanununa göre, maddi gerçeÄŸi araÅŸtÄ±rmak üzere soruÅŸturma yapmakla cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n görevlendirildiÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± genelgede, bu göreve iliÅŸkin her türlü araÅŸtÄ±rmanÄ±n adli kolluk görevlileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da yapÄ±labileceÄŸinin hükme baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Genelgede, kanunun savcÄ±lara verdiÄŸi bu temel görevin, kadÄ±nlara ve çocuklara karÅŸÄ± iÅŸlenen cinsel suç ve ÅŸiddet olaylarÄ±nda da fiile iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilerin, kayÄ±tlarÄ±n kolluktan ivedilikle temin edilmesini, delillerin kaybolmadan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p deÄŸerlendirilmesini zorunlu kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Söz konusu suçlarÄ±n niteliÄŸine göre, koruma tedbirlerinin gecikmeksizin ve etkin bir ÅŸekilde uygulanmasÄ±nÄ±n da önem arz ettiÄŸine dikkat çekilen genelgede, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulunuldu:

“YargÄ± iÅŸlemlerinin tartÄ±ÅŸmalardan uzak tutulmasÄ± ve toplumun adalete olan güveninin korunmasÄ±, soruÅŸturma sürecinde aynÄ± ÅŸüpheli hakkÄ±nda aynÄ± türdeki koruma tedbirlerinin birden fazla ve farklÄ± ÅŸekilde uygulanmasÄ±nÄ±n önüne geçilecek ÅŸekilde delillerin zamanÄ±nda ve eksiksiz toplanmasÄ±nÄ±, hukuki deÄŸerlendirmelerin de buna göre yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirmektedir. Öte yandan, maÄŸdur çocuÄŸun, kolluk görevlileri, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve adli merciler tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± dinlenmesi, tekrarlanan usul iÅŸlemleri sebebiyle maÄŸdurun faille tekrar karÅŸÄ±laÅŸmak durumunda kalmasÄ±, üçüncü kiÅŸiler huzurunda olayÄ± en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar defalarca anlatmasÄ±, yaÅŸanÄ±lan travmayÄ± derinleÅŸtirebilmektedir.”

Cinsel istismar suç soruÅŸturmalarÄ±nda, maÄŸdur çocuklarÄ±n ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tÄ±bbi iÅŸlemlerin bu alanda eÄŸitimli personelin görev yaptÄ±ÄŸÄ± merkezlerde gerçekleÅŸtirilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla 32 ilde 35 Çocuk Ä°zlem Merkezinin (ÇÄ°M) kurulduÄŸunun anÄ±msatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± genelgede, adli iÅŸlemlerin bu merkezlerde uzmanlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yerine getirilmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Genelgede, maÄŸdur ve çocuklarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ± için adliyelerde oluÅŸturulan adli görüÅŸme odalarÄ±nda sürecin nasÄ±l iÅŸlediÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan iÅŸ ve iÅŸlemlerde çocuÄŸun yüksek yararÄ±nÄ±n gözetilmesine vurgu yapÄ±lan genelgede, iÅŸlemlerde hassasiyet gösterilmesi gerekenler 7 maddede sÄ±ralandÄ±.

Buna göre, cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir suç iÅŸlendiÄŸinin öÄŸrenilmesi halinde, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nca derhal soruÅŸturmaya baÅŸlanacak ve bu konuda cumhuriyet baÅŸsavcÄ±sÄ±na bilgi verilecek.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nca, maddi gerçeÄŸin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için araÅŸtÄ±rmaya baÅŸlanacak, tüm delillerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde toplanmasÄ±, adli kolluk birimlerine gerekli emir ve talimatlarÄ±n gecikmeksizin iletilmesi, kolluk tarafÄ±ndan yerine getirilecek iÅŸlemlerin takibi ve denetimi yapÄ±lacak.

Cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸ çocuklarÄ±n ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için ifadeler uzmanlar eÅŸliÄŸinde, zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda tek seferde ve mümkün olduÄŸu ölçüde Çocuk Ä°zleme Merkezleri kullanÄ±larak bizzat cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nacak.

Cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ihlal edilen suç maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ifade alma iÅŸlemlerinde adli görüÅŸme odalarÄ± kullanÄ±lacak.

SORUÅžTURMA GÄ°ZLÄ° YÜRÜTÜLECEK

Cinsel suç soruÅŸturmalarÄ±nda, delillerin toplanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanabilecek eksiklik veya gecikme nedeniyle koruma tedbirleri hakkÄ±nda birbirinden farklÄ± deÄŸerlendirme ve uygulamalara gidilmesinin, maÄŸdur ve yakÄ±nlarÄ± kadar toplumun da adalete olan inancÄ±nÄ± olumsuz etkileyebileceÄŸi hususu göz önünde bulundurulacak.

SoruÅŸturmalarda, maÄŸdur ve çocuÄŸun mahremiyetinin korunmasÄ±, soruÅŸturma konusu eylemin onlarÄ±n geleceÄŸi üzerinde olumsuz etkiler bÄ±rakmasÄ±nÄ±n önüne geçilebilmesi ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açÄ±sÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸi ilkesine riayet edilecek.

SoruÅŸturma dosyasÄ±na iliÅŸkin delil veya görüntüleri usulüne aykÄ±rÄ± olarak paylaÅŸan ya da buna sebebiyet verenler hakkÄ±nda kanuni iÅŸlem yapÄ±lacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 10:14

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