Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± savcÄ±lÄ±klara â€˜cinsel istismarâ€™ genelgesi gÃ¶nderdi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±klara gÃ¶nderdiÄŸi genelgeyi Av. Selin NakÄ±poÄŸlu deÄŸerlendirdi: HÃ¢lÃ¢ bu kadar geri bir noktada olmak Ã¼zÃ¼cÃ¼.

Gizem ÖRNEK

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, çocuklara ve kadÄ±nlara yönelik cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlara iliÅŸkin baÅŸsavcÄ±lÄ±klara genelge gönderdi. Genelgede, yürütülecek iÅŸ ve iÅŸlemlerde çocuÄŸun yüksek yararÄ±nÄ±n gözetilmesi gereÄŸine vurgu yapÄ±larak, hassasiyet gösterilmesi gerekilen hususlara 7 maddede yer verildi. Genelge hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunan Avukat Selin NakÄ±poÄŸlu “Hâlâ bunlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor olmak can sÄ±kÄ±cÄ±. ArtÄ±k bir adÄ±m öteye geçmeliyiz” dedi.

GENELGEDE NELER VAR?

Bakan Gül imzalÄ± genelgede, ÅŸunlar kaydedildi:

“Cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir suç iÅŸlendiÄŸinin öÄŸrenilmesi halinde, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nca derhal soruÅŸturmaya baÅŸlanmasÄ± ve bu konuda mutlaka Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±sÄ±na bilgi verilmesi. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nca; maddi gerçeÄŸin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için araÅŸtÄ±rmaya baÅŸlanmasÄ±, tüm delillerin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde toplanmasÄ±, adli kolluk birimlerine gerekli emir ve talimatlarÄ±n gecikmeksizin iletilmesi ile kolluk tarafÄ±ndan yerine getirilecek iÅŸlemlerin takip ve denetiminin yapÄ±lmasÄ±. Cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸ çocuklarÄ±n ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için ifadelerin uzmanlar eÅŸliÄŸinde, zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda tek seferde ve mümkün olduÄŸu ölçüde Çocuk Ä°zlem Merkezleri kullanÄ±larak bizzat Cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nmasÄ±. Cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ihlal edilen suç maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ifade alma iÅŸlemlerinde gerektiÄŸi ve mümkün olduÄŸu ölçüde Adli GörüÅŸme OdalarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±. Cinsel suç soruÅŸturmalarÄ±nda, delillerin toplanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanabilecek eksiklik veya gecikme nedeniyle koruma tedbirleri hakkÄ±nda birbirinden farklÄ± deÄŸerlendirme ve uygulamalara gidilmesinin, maÄŸdur ve yakÄ±nlarÄ± kadar toplumun da adalete olan inancÄ±nÄ± olumsuz etkileyebileceÄŸi hususunun göz önünde bulundurulmasÄ±. Bu soruÅŸturmalarda, maÄŸdur ve çocuÄŸun mahremiyetinin korunmasÄ±, soruÅŸturma konusu eylemin onlarÄ±n geleceÄŸi üzerinde olumsuz etkiler bÄ±rakmasÄ±nÄ±n önüne geçilebilmesi ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açÄ±sÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸi ilkesine riayet edilmesi. SoruÅŸturma dosyasÄ±na iliÅŸkin delil veya görüntüleri usulüne aykÄ±rÄ± olarak paylaÅŸan ya da buna sebebiyet verenler hakkÄ±nda kanuni gereÄŸine tevessül edilmesi, konularÄ±nda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konularÄ±nda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.”

Ä°STANBUL SÖZLEÅžMESÄ°NÄ°N ÇOK GERÄ°SÄ°NDE

Genelgede sÄ±ralanan önlemlere iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan Avukat Selin NakÄ±poÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu: “Hâlâ Ä°stanbul SözleÅŸmesinin çok gerisindeyiz. Genelgede sÄ±ralanan önlemlerin zaten yÄ±llardÄ±r hayata geçirilmiÅŸ olmasÄ± gerekiyordu, biz hâlâ ifadelerin nasÄ±l alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± konuyoruz. Bunda bile bir sürü eksik nokta var. ÖrneÄŸin delil toplama aÅŸamasÄ± çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir süreç, bu sürece katÄ±lacak uzman personele iliÅŸkin bir tanÄ±m yok genelgede. DiÄŸer nokta ÇÄ°M’ler, çocuÄŸun ifadesinin ÇÄ°M’lerde alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanmÄ±ÅŸ ama ÇÄ°M’lerin yetersizliÄŸi konusunda ne yapÄ±lacak? ÇÄ°M’ler 24 saat hizmet verecek mi? BaÅŸka bir nokta, cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kadÄ±nlar ne olacak?” (EKMEK VE GÜL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 14:28

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