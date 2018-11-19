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FotoÄŸraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA
Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri aÃ§Ä±klandÄ±
19 KasÄ±m 2018 09:35
Bedelli askerliÄŸe iliÅŸkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden aÃ§Ä±klandÄ±.
Bedelli askerliÄŸe iliÅŸkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açÄ±klandÄ±.
BaÅŸvuru sürecini tamamlamÄ±ÅŸ olan adaylar celp ve sevk tarihlerini https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama adresinden konrtol edebilir. (HABER MERKEZÄ°)
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