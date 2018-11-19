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FotoÄŸraf: Pixabay
Adana'da 4 kiÅŸilik aile sobadan zehirlendi
19 KasÄ±m 2018 09:17
Adanaâ€™da 4 kiÅŸilik aile sobadan sÄ±zan gaz nedeniyle zehirlendi. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan kiÅŸilerin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.
Adana'da kömür sobasÄ±ndan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlenen 4 kiÅŸilik aile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Olay, saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez YüreÄŸir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ki katlÄ± müstakil evin üst katÄ±nda oturan Taner Güncek (28), eÅŸi Yonca (24), kÄ±zÄ± Gülçin (2) ve oÄŸlu Arda (1), iddiaya göre kömür sobasÄ±ndan sÄ±zan karbonmonoksit gazÄ±ndan zehirlendi. KomÅŸularÄ± tarafÄ±ndan Adana Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan aile, tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, baba Taner Güncek'in durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.
Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)
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