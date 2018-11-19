Diyanet, sabah namazÄ±nÄ±n saatini deÄŸiÅŸtirdi

Diyanet sabah namazÄ±na ileri saat uygulamasÄ± ayarÄ± Ã§ekti. BugÃ¼n Ä°stanbul'da sabah ezanÄ± imsak vaktinde okundu, namaz ezandan yarÄ±m saat sonra kÄ±lÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul MüftülüÄŸü, sabah namazÄ±na katÄ±lÄ±mÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak gerekçesiyle Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nca alÄ±nan karar doÄŸrultusunda ezan ve namaz saatini deÄŸiÅŸtirdi. Müftülükten yapÄ±lan açÄ±klamada, “Ä°leri saat uygulamasÄ± sebebiyle sabah namazÄ±na katÄ±lÄ±mda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan kardeÅŸlerimizin taleplerine cevap vermek üzere 19 KasÄ±m 2018 Pazartesi sabahÄ±ndan itibaren sabah ezanÄ± imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarÄ±m saat sonra kÄ±lÄ±nacaktÄ±r” denildi.

Yeni uygulama doÄŸrultusunda Ä°stanbul’da sabah ezanÄ± bu sabah 06.20’de okundu, sabah namazÄ± ise 06.50’de kÄ±lÄ±ndÄ±. DiÄŸer illerdeki sabah ezanÄ± ve namaz saatlerini de müftülükler belirleyecek. (HABER MERKEZÄ°)

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