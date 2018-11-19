ï»¿
FotoÄŸraf: Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±
Adada mahsur kalan mÃ¼lteciler iÃ§in kurtarma operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±
19 KasÄ±m 2018 08:30
Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan yaklaÅŸÄ±k 40 gÃ¶Ã§meni kurtarmak iÃ§in operasyon yapÄ±lÄ±yor.
Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan yaklaÅŸÄ±k 40 mülteciyi kurtarmak için operasyon baÅŸlattÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, sabaha karÅŸÄ± Alo158 ihbar hattÄ±nÄ± arayan bir mülteci, bir adada 40 civarÄ±nda kiÅŸiyle grup halinde mahsur kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek yardÄ±m istedi.
Konum sorgulamasÄ± sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesi açÄ±klarÄ±ndaki Yumurta Ada olduÄŸunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti baÅŸlattÄ±.
Adada mahsur kalan mültecilerden ilk etapta aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 10 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 09:18
www.evrensel.net