Adada mahsur kalan 44 mÃ¼lteci kurtarÄ±ldÄ±

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 mÃ¼lteci kurtarÄ±ldÄ±.

Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan yaklaÅŸÄ±k 44 mülteciyi kurtarmak için operasyon baÅŸlattÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, sabaha karÅŸÄ± Alo158 ihbar hattÄ±nÄ± arayan bir mülteci, bir adada 44 kiÅŸiyle grup halinde mahsur kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek yardÄ±m istedi.

Konum sorgulamasÄ± sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesi açÄ±klarÄ±ndaki Yumurta Ada olduÄŸunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti baÅŸlattÄ±.

AralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 44 mülteci Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kurtarÄ±larak AyvalÄ±k LimanÄ±'na getirildi.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 10:18

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