Macron'dan 'GÃ¼Ã§lÃ¼ Avrupa' mesajÄ±

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Berlin'de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 'Almanya ve Fransa dÃ¼nyanÄ±n kaosa sÃ¼rÃ¼klenmesine izin vermemeli' dedi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Almanya Federal Meclisi'ndeBirinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sona ermesinin 100'üncü yÄ±lÄ±nda, savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda ve baskÄ± rejimlerinde hayatÄ±nÄ± kaybedenleri anmak için düzenlenen törende konuÅŸtu. Avrupa'nÄ±n, gelecekte dünyada iddialÄ± olmasÄ± için daha baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Macron, Avrupa'nÄ±n ve özellikle Almanya ile Fransa'nÄ±n dünyanÄ±n kaosa sürüklenmesine izin vermemek gibi bir misyonu olduÄŸunu belirtti.

AA'nÄ±n haberine göre Emmanuel Macron, Avrupa'nÄ±n kendi savunma ve güvenliÄŸi için daha fazla sorumluluk almasÄ± gerektiÄŸini ve daha büyük bir Avrupa egemenliÄŸine ihtiyaç olduÄŸunu dile getirdi.

Macron, "Bu mücadele kazanÄ±lmadÄ±, bu mücadele asla kazanÄ±lmadÄ±." ifadesini kullanarak, Almanya'yÄ± yeni bir milliyetçi döneme karÅŸÄ± Avrupa'yÄ± daha dirençli hale getirmek için çaba göstermeye davet etti.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi, ticari çatÄ±ÅŸmalar ve diÄŸer meydan okumalara karÅŸÄ± birlikte mücadele edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Macron, bunu Avrupa'ya borçlu olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Macron Almanya'nÄ±n "milliyetçiliÄŸin kana susamÄ±ÅŸ ÅŸeytanlarÄ±nÄ±n" üstesinden geldiÄŸini belirterek, "Fransa bu diriliÅŸte rol oynadÄ±ÄŸÄ± için gururluyum." diye konuÅŸtu.

Federal mecliste düzenlenen törenlere Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank Walter Steinmeier ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel de katÄ±ldÄ±.

Macron bugün Berlin'de Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile de BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ±nda bir araya geliyor. AralÄ±k ayÄ±nda düzenlenecek Avrupa BirliÄŸi zirvesi ve avroyu krizler karÅŸÄ±sÄ±nda daha güçlü hale getirmek için yapÄ±lacak reformlarÄ±n konuÅŸulacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor. (DIÅž HABERLER)

BaÄŸÄ±msÄ±z bir Avrupa ordusu fikri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 08:19

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