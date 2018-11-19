Fiji'de 6,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Harita: Google Maps

Fiji'de 6,7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

    • 19 KasÄ±m 2018 07:59

    GÃ¼ney Pasifik'te yer alan Fiji'de deprem meydana geldi, tsunami tehlikesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuruldu.

    Güney Pasifik'te yer alan Fiji'nin baÅŸkenti Suva'nÄ±n 283 kilometre doÄŸusunda 6,7 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinden (USGS) yapÄ±lan açÄ±klamada, deniz tabanÄ±nÄ±n 534 kilometre altÄ±nda kaydedilen sarsÄ±ntÄ±nÄ±n herhangi bir hasara yol açmayacak kadar derinde olduÄŸu bildirildi.

    Pasifik Tsunami UyarÄ± Merkezi, tsunami tehlikesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

    AÄŸustos ayÄ±nda da Ndoi AdasÄ±'nÄ±n 280 kilometre kuzeydoÄŸusunda deniz tabanÄ±nÄ±n 560 kilometre altÄ±nda 8,2 büyüklüÄŸünde deprem kaydedilmiÅŸ, can ya da mal kaybÄ± yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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