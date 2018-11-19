LeBron James, Lakersâ€™Ä± 51 sayÄ±yla taÅŸÄ±dÄ±

NBAâ€™de Los Angeles Lakers, Miami Heatâ€™i deplasmanda 113-97 yenerken LeBron James 51 sayÄ±yla eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan galibiyette baÅŸrolÃ¼ oynadÄ±.

Florida deplasman serisinin ikinci maçÄ±na James’in önderliÄŸinde iyi baÅŸlayan Lakers, ilk çeyreÄŸi 34-21 önde geçti. James bu bölümde 19 sayÄ± kaydederken Lakers’Ä±n 67-52 önde bitirdiÄŸi devreyi de 28 sayÄ±yla tamamladÄ±.

3. periyotta skorer oyununu koruyan James 42 sayÄ±ya ulaÅŸÄ±rken Lakers ise son 12 dakikaya 16 sayÄ± farkla önde girdi.

Son bölümde Heat’in geri dönüÅŸ çabasÄ±na izin vermeyen Lakers, sahadan 16 sayÄ± farkla galip ayrÄ±ldÄ±. California ekibi böylece 16. maçÄ±nda 9. galibiyetini elde etti. Miami ise 16. maçÄ±nda 10. kez kaybetti.

MaçÄ± 31’de 19 saha içi ÅŸut isabetiyle (8’de 6 üçlük, 10’da 7 serbest atÄ±ÅŸ) 51 sayÄ± 8 ribaunt 3 asist 2 top çalma 1 blokla tamamlayan James, böylece bu sezonki kiÅŸisel sayÄ± rekorunu kÄ±rdÄ±.

Kariyerinde 12. kez 50 sayÄ± barajÄ±nÄ± geçen ‘Kral’ lakaplÄ± oyuncu, bu alanda NBA tarihinde Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant, Elgin Baylor ve Rick Barry’nin ardÄ±ndan 6. sÄ±rada yer alÄ±yor.

James, bu sezon 50 sayÄ± barajÄ±nÄ± geçen 6. oyuncu olurken aynÄ± zamanda Kobe Bryant’tan sonra Lakers formasÄ±yla bu baÅŸarÄ±ya imza atan ilk isim olma unvanÄ±nÄ± elde etti.

GECENÄ°N SONUÇLARI

NBA’de gecenin diÄŸer sonuçlarÄ± ÅŸöyle: Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 87-100 * Orlando Magic-New York Knicks 131-117 * Washington Wizards-Portland Trail Blazers 109-119 * San Antonio Spurs-Golden State Warriors 104-92. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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