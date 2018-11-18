Sahaya giren kÃ¶pek maÃ§Ä± durdurdu

BartÄ±n'da bÃ¶lgesel amatÃ¶r lig maÃ§Ä±nda sahaya giren bir kÃ¶pek nedeniyle maÃ§ durdu. Bir sÃ¼re sahada koÅŸturan kÃ¶pek daha sonra dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden BartÄ±nspor ve Devrek Belediyespor arasÄ±nda bugün Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç, 5. dakikada bir davetsiz misafirin sahaya girmesiyle durdu.

KoÅŸarak sahanÄ±n ortasÄ±na kadar gelen köpek yüzünden bazÄ± futbolcular kaçtÄ±.

BartÄ±nsporlu Osman, köpeÄŸi bir süre sevdikten sonra kucaÄŸÄ±na alarak, saha kenarÄ±ndaki görevlilere teslim etti.

KöpeÄŸin sahadan çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hakem maçÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ettirdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ev sahibi BartÄ±nspor'u 3-1 yenen Devrek Belediyespor kazandÄ±. (BartÄ±n/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 22:16

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