Aykut Kocaman, Konyaspor'a dÃ¶ndÃ¼: YarÄ±m kalan iÅŸlerimiz var

Konyaspor'la 2.5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸan teknik direktÃ¶r Aykut Kocaman, Konyaspor'daki yarÄ±m kalan iÅŸlerini tamamlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sezon baÅŸÄ±nda teknik direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay'Ä± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getiren Konyaspor, ligin 12'nci haftasÄ±nda Ankaragücü maçÄ± sonrasÄ± deneyimli teknik direktör ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±rken, teknik direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸtÄ±.

3'üncü kez Konyaspor'u çalÄ±ÅŸtÄ±racak olan Aykut Kocaman, bugün akÅŸam saatlerinde uçakla Ä°stanbul'dan Konya'ya geldi. Kocaman'Ä± karÅŸÄ±layan Atiker Konyaspor AsbaÅŸkanÄ± Mehmet GünbaÅŸ, tecrübeli çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±ya çiçek hediye etti. Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevaplayan Aykut Kocaman, "Burada olmaktan mutluyum. BÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir yer vardÄ±. Tekrar o seviyeyi yakalamak ve biraz daha üstüne çÄ±karmayÄ± hep birlikte istiyoruz. Futboldan yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r uzaktÄ±k. Tekrar oyuna yoÄŸunlaÅŸmak ve sonra neler oluyoru görmeyi arzuluyorum. UmarÄ±m her ÅŸey iyi olur" dedi.

"Fenerbahçe'ye giderken yarÄ±m kalan iÅŸlerimiz vardÄ± demiÅŸtiniz, Konyaspor'a gelince de yarÄ±m kalan iÅŸleriniz vardÄ± diyebilir miyiz" sorusu üzerine Kocaman, ''Aynen öyle. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve güzel günler yaÅŸadÄ±k. Giderken son derece güzel ve ülkemizde çok kolay rastlanmayan bir durum vardÄ±. Hiçbir zaman aklÄ±mÄ±zdan çÄ±kmÄ±yordu. Giderken de, dönerken de böyle karÅŸÄ±lanmak çok büyük bir onur" ifadelerini kullandÄ±.

Kocaman, havalimanÄ± önünde de yeÅŸil beyazlÄ± taraftarca meÅŸalelerle coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. TaraftarÄ± selamlayan Kocaman, daha sonra Konyaspor KayacÄ±k Tesisleri'ne geçti. Kocaman'Ä±n burada baÅŸkan Hilmi Kulluk ve yöneticilerle buluÅŸacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kocaman, yarÄ±n saat 12.00'de kulüp binasÄ±nda düzenlenecek törenle sözleÅŸme imzalayacak.

TÜRKÄ°YE KUPASI'NI KAZANDI

Ä°lk kez 2005-2006 sezonunda yeÅŸil beyazlÄ± takÄ±mda görev alan Aykut Kocaman, 2014-2015 sezonunda yeniden takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geçti. Kocaman bir sonraki sezon ligi 3'üncü sÄ±rada bitirerek yeÅŸil beyazlÄ±larÄ±n tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini saÄŸladÄ±. Kocaman, 2016-2017 sezonu sonunda bir ilki daha gerçekleÅŸtirerek Atiker Konyaspor'un Türkiye KupasÄ±'nÄ± kazanmasÄ±nda önemli rol oynadÄ±. Kocaman daha sonra Fenerbahçe'ye döndü. (Konya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 21:41

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