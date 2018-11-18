'KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±ndaki arama faaliyetleri istikrara katkÄ± sunmuyor'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Exxon Mobil'in KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± arama faaliyeti iÃ§in 'BÃ¶lgenin istikrarÄ±na katkÄ±da bulunmamaktadÄ±r' dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Åžirketinin KÄ±brÄ±s açÄ±klarÄ±nda doÄŸal gaz arama faaliyeti baÅŸlatmasÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine, "Exxon Mobil ÅŸirketinin KÄ±brÄ±s AdasÄ± açÄ±klarÄ±nda, Güney KÄ±brÄ±s Rum Yönetimi'nin verdiÄŸi sözde 10 numaralÄ± 'parselde' doÄŸal gaz arama faaliyeti baÅŸlatmasÄ± bölgenin istikrarÄ±na katkÄ±da bulunmamaktadÄ±r. Sorunun çözümü açÄ±sÄ±ndan da belirli hassas dengeleri deÄŸiÅŸtirebilecektir. Kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiÄŸi ruhsat sahalarÄ±nda da faaliyetlerde bulunmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hami Aksoy, Exxon Mobil Åžirketinin KÄ±brÄ±s AdasÄ± açÄ±klarÄ±nda arama faaliyeti baÅŸlatmasÄ±na iliÅŸkin bir soruya verdiÄŸi yanÄ±tÄ±n tamamÄ± ÅŸöyle: "Exxon Mobil ÅŸirketinin KÄ±brÄ±s AdasÄ± açÄ±klarÄ±nda, Güney KÄ±brÄ±s Rum Yönetimi'nin verdiÄŸi sözde 10 numaralÄ± 'parselde' doÄŸalgaz arama faaliyeti baÅŸlatmasÄ± bölgenin istikrarÄ±na katkÄ±da bulunmamaktadÄ±r. Sorunun çözümü açÄ±sÄ±ndan da belirli hassas dengeleri deÄŸiÅŸtirebilecektir. KÄ±brÄ±s AdasÄ± çevresindeki tüm doÄŸal kaynaklarÄ±n sadece KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±na deÄŸil, her iki tarafa da ait olduÄŸunu söyleyerek, KÄ±brÄ±s Rum yönetimini DoÄŸu Akdeniz'de tek taraflÄ± hidrokarbon faaliyetlerini durdurmasÄ± yönünde uyarmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu vesileyle RumlarÄ±n bu tek yanlÄ± arama ve çÄ±karma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iÅŸtirak eden ÅŸirketlere yönelik ikazÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz. KÄ±brÄ±s AdasÄ±nÄ±n doÄŸal kaynaklarÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s meselesinin özüyle ilgili bir konu olduÄŸunu tekrar hatÄ±rlatÄ±yoruz. Bundan önce olduÄŸu gibi, bundan sonra da KKTC ile eÅŸgüdüm içinde, KÄ±brÄ±s Türk halkÄ±nÄ±n, Ada'nÄ±n ortak sahibi olarak, uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan hak ve çÄ±karlarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla, gerekli diplomatik ve siyasi adÄ±mlarÄ± atmayÄ± sürdüreceÄŸiz. Kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiÄŸi ruhsat sahalarÄ±nda da faaliyetlerde bulunmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z." (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 21:18

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