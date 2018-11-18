Naim SÃ¼leymanoÄŸlu mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Olimpiyat ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu, rekortmen halterci Naim SÃ¼leymanoÄŸlu Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Dünya halterinin efsane ismi Naim SüleymanoÄŸlu için, ölümünün birinci yÄ±l dönümünde kabri baÅŸÄ±nda anma töreni düzenlendi.

EdirnekapÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafÄ±ndan düzenlenen törene, federasyon baÅŸkanÄ± Tamer TaÅŸpÄ±nar, SüleymanoÄŸlu'nun ailesi, sevenleri ve halter dünyasÄ±ndan birçok isim katÄ±ldÄ±.

Anma töreninde açÄ±klamalarda bulunan Tamer TaÅŸpÄ±nar ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Çok büyük bir sporcuydu. Time dergisine kapak olmuÅŸ bir sporcu. Naim SüleymanoÄŸlu, herkesin gönlüne taht kurdu. 50 yÄ±llÄ±k ömrüne çok büyük iÅŸler sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±. Halterin takÄ±m sporu olmamasÄ±na, ferdi bir spor olmasÄ±na raÄŸmen, kitleleri peÅŸinden sürükledi. Naim'in hayatÄ± bir film olabilir. Bulgaristan'da Türklere zulmedilirken, Naim'in Türkiye'ye gelmesiyle bütün dünyaya bu zulüm duyuruldu. Orada yaÅŸayan Türk kardeÅŸlerimizin öz güvenleri arttÄ±. Sporun dÄ±ÅŸÄ±nda böyle bir yönü de vardÄ±. Åžampiyonalardan döndüÄŸü zaman, binlerce insan onu karÅŸÄ±lardÄ±. Allah rahmet eylesin."

Naim SüleymanoÄŸlu'nun kardeÅŸi Muharrem SüleymanoÄŸlu, aÄŸabeyinin isminin yaÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "AÄŸabeyimizi kaybedeli 1 sene oldu. Ruhu ÅŸad olsun. Naim SüleymanoÄŸlu adÄ±na 25'in üzerinde kültür merkezi ve spor salonu var. Ülke genelinde ve dünyada ismi yaÅŸatÄ±lÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

Olimpiyat ÅŸampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu ise Naim SüleymanoÄŸlu'nu özlediklerini dile getirerek, "Sanki dün gibi. Bizim yolumuzu açan deÄŸerli bir aÄŸabeyimizdi, büyüÄŸümüzdü. MekanÄ± cennet olsun." diye konuÅŸtu.

Naim SüleymanoÄŸlu'nun annesi Hatice SüleymanoÄŸlu da anma töreninde yer aldÄ±.

Kariyerinde, üst üste 3 olimpiyat, 7 dünya ÅŸampiyonluÄŸu, Avrupa ÅŸampiyonalarÄ±nda 7 altÄ±n madalya kazanÄ±p, 46 dünya rekoruna imza atan "Cep Herkülü", 18 KasÄ±m 2017 tarihinde 50 yaÅŸÄ±nda karaciÄŸer yetmezliÄŸi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (Ä°stanbul/AA)

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