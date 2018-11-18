FotoÄŸraf: Ä°hvan Radoykov/AA
Bulgaristan'da yoksulluÄŸa karÅŸÄ± protestolar sÃ¼rÃ¼yor
Bulgaristan'da yoksulluÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lan eylemlere bu hafta da devam edildi. Protestocular, bÃ¼yÃ¼k otobanlarda trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± geÃ§ici olarak engelledi.
Bulgaristan'da, baÅŸkent Sofya ve baÅŸlÄ±ca büyük ÅŸehirlerde yapÄ±lan protestolarla halk, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) en yoksul üyesi olan ülkedeki yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± protesto etti.
Sosyal medyadan organize olan protestocular, ülkedeki baÅŸlÄ±ca büyük otobanlarÄ±n çeÅŸitli noktalarÄ±nda trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± geçici olarak engelledi.
Protestocular, Türkiye'ye açÄ±lan KapÄ±kule'nin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli'nin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Lesovo gümrük kapÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bulgaristan'Ä±n diÄŸer komÅŸularÄ± Romanya ve SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gümrük ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± da kuÅŸattÄ±. Eylemler nedeniyle ülke çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu.
Sofya'daki Aleksandar Batenberg MeydanÄ±'nda toplanan yüzlerce kiÅŸi, yaÄŸmurlu havaya raÄŸmen hükümet ve BaÅŸbakan Boyko Borisov aleyhine sloganlar atarak, bakanlar kurulu ve parlamento binalarÄ±na yürüdü.
Öte yandan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ülke genelinde 4 binin üzerinde kolluk kuvvetiyle geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±.
ProtestocularÄ±n yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r her hafta sonu düzenledikleri eylemlerini sürdürecekleri kaydedildi. (Sofya/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 20:08