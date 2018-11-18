Saadet Partisi'nde 'AdaylarÄ±n en az yÃ¼zde 30'u kadÄ±n olmalÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Saadet Partisi BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, belediye meclis Ã¼yelerinin en az yÃ¼zde 30'unun kadÄ±nlardan seÃ§ilmesini saÄŸlamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, ne yapÄ±p edip belediye meclis üyelerinin en az yüzde 30'unun kadÄ±nlardan seçilmesini saÄŸlamalarÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Öyle 'baÅŸkan kÄ±rÄ±lmasÄ±n' diye son sÄ±ralarÄ± onlara vermek için deÄŸil, en ön sÄ±ralarda görev alacak, gayret gösterecekler." dedi.

KaramollaoÄŸlu, bir düÄŸün salonunda gerçekleÅŸtirilen Saadet Partisi Zeytinburnu Ä°lçesi 2. OlaÄŸanüstü Kongresi'ndeki konuÅŸmasÄ±nda, ülkedeki sÄ±kÄ±ntÄ±lara deÄŸindi.

Görevlerinin, problemleri önceden görüp halkÄ± uyarmak ve bunlarÄ±n çözüm önerilerini sunmak olduÄŸunu aktaran KaramollaoÄŸlu, "EÄŸer birileri dünyevi korkulardan dolayÄ± gerçekleri dillendirmekten imtina ediyorsa o memlekette huzur olmaz. EÄŸer bu ülkeyi yönetenler, bu millete hizmet edeceklerine kendi çevrelerindekilerin ihyasÄ± için çaba sarf ediyorlarsa o memlekette ekonomik yönde istikrar ve adalet de olmaz. Ä°ster adalet, ekonomi, dÄ±ÅŸ politika, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve isterse bugün adÄ±m adÄ±m gittiÄŸimiz mahalli idari seçimleri olsun hepsi halkÄ±n menfaati ve onlarÄ±n problemleri gözetilerek yapÄ±lÄ±r. EÄŸer bunlar yapÄ±lÄ±rsa memlekete barÄ±ÅŸ ve huzur gelir." diye konuÅŸtu.

GeçmiÅŸte "Siyaset üç kaÄŸÄ±tçÄ±larÄ±n iÅŸidir" sözünün sÄ±k sÄ±k tekrarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun son zamanlarda yeniden dillendirildiÄŸini aktaran MollaoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

"Biz, bu üç kaÄŸÄ±tçÄ±lÄ±ÄŸa hiç düÅŸmedik. BaÅŸÄ±mÄ±za sÄ±kÄ±ntÄ± geleceÄŸini bildiÄŸimiz zaman bile gerçekleri söyledik. Bundan dolayÄ±, siyaseti doÄŸrudan doÄŸruya millete hizmet vesilesi olarak gördük. Özellikle belediyecilik için söylüyorum. Herkes, 'Milli GörüÅŸ BelediyeciliÄŸini' sÄ±k sÄ±k dile getiriyor. Bugünkü CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da Ä°stanbul'un belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ktan sonra, o dönemde hakikaten güzel hizmetler yapÄ±ldÄ±. Åžu anda yaklaÅŸmakta olan mahalli idareler seçimlerine hazÄ±rlanÄ±rken gözetmemiz icap eden birtakÄ±m hususlar var. Biz, bu seçimlerde iddialÄ± olacaÄŸÄ±z. Bu seçimleri kazanabilmemiz için gücümüzün yettiÄŸi kadar seçilme ihtimali yüksek olan adaylar bulacaÄŸÄ±z. AdaylarÄ±mÄ±zda bulunmasÄ± gereken vasÄ±flarÄ± da çok açÄ±k ÅŸekilde söyledik. AdaylarÄ±mÄ±z adil olacak. AdaylarÄ±mÄ±z, kendisine oy verenin de vermeyenin de derdiyle dertlenecek. KapÄ±larÄ±nÄ± herkese açÄ±k tutacak. Kendilerine emanet edilen mala, mülke, paraya kesinlikle yetim malÄ±na sahip çÄ±kar gibi sahip çÄ±kacak. Ne yolsuzluÄŸa bulaÅŸacak ne rüÅŸvete baÅŸvuracak ne de israfa imkan verecek."

'Ä°SRAFA YÖNELÄ°K YATIRIMLARI DURDURACAÄžIZ'

KaramollaoÄŸlu, milletin kendilerine güvenip oy verip göreve getirmesi halinde israfa yönelik yatÄ±rÄ±mlarÄ±n tamamÄ±nÄ± durduracaklarÄ±nÄ± dile getirerek, "Daha önce 'EÄŸer milletimiz, bize görev verilirse israfa veya hizmete dönük bütün yatÄ±rÄ±mlarÄ± durduracaÄŸÄ±z. O paralarÄ± üretime tahsis edeceÄŸiz' dediÄŸimizde bizimle alay ettiler. 'Åžunlara bak!. KÄ±skanÄ±yorlar. Köprüleri, tünelleri, havaalanlarÄ±nÄ±, hastaneleri, hÄ±zlÄ± trenleri durduracaklarmÄ±ÅŸ' dediler. 'Evet durduracaÄŸÄ±z' dedik. Seçimlerden sonra SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± da 'DurduracaÄŸÄ±z' dedi. Biz de 'Demek ki, sözlerimiz etki etti' diye sevindik. Ama bir baktÄ±k ki, Çanakkale Köprüsü, Kanal Ä°stanbul Projesi yürüyor. Bunlardan vazgeçilmemiÅŸ. Yahu Kanal Ä°stanbul, israfÄ±n daniskasÄ±. Ranta dayalÄ± bir yatÄ±rÄ±m. Kanal Ä°stanbul Projesi'nin fizibilitesi var mÄ±? Bunun açÄ±klanmasÄ±nÄ± istiyorum. Çanakkale BoÄŸazÄ±'nda köprü yapÄ±lmasÄ± için insanÄ±n deli olmasÄ± lazÄ±m. Hangi araç geçecek?" ifadelerini kullandÄ±.

Belediyeleri kazanmalarÄ± halinde Ä°stanbul'daki ulaÅŸÄ±m sorunu dahil olmak üzere birçok problemi çözeceklerini iddia eden KaramollaoÄŸlu, bu kente yönelik göçün durmasÄ± için yatÄ±rÄ±mlarÄ± Anadolu'ya yönlendireceklerini belirtti.

KaramollaoÄŸlu, Saadet Partili Belediye BaÅŸkanlarÄ±'nÄ±n adil olacaÄŸÄ±nÄ±, arsa peÅŸinde koÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve rahatÄ± için projeler üreteceklerini anlatarak, "UlaÅŸÄ±mÄ± rayÄ±na oturtmak için birtakÄ±m projeler gerçekleÅŸtirecek. Türkiye, bütünüyle kalkÄ±nÄ±rsa, Ä°stanbul'a gelenler memleketlerine geri dönecek. Ä°stanbul'un problemlerini çözmek istiyorsak, Türkiye'nin sorunlarÄ±nÄ± çözeceÄŸiz. YatÄ±rÄ±mlarÄ± Anadolu'ya kaydÄ±racaÄŸÄ±z." dedi.

'KADIN ADAY VURGUSU'

Partisinde görev yapacak kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± arzu ettiklerinin altÄ±nÄ± çizen MollaoÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

"TeÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n gösterdiÄŸi gayretin azlÄ±ÄŸÄ±ndan mÄ±, çokluÄŸundan mÄ±, hanÄ±m kardeÅŸlerimizin biraz yavaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan mÄ± bilmem. Ama bu salonun yarÄ±sÄ±nÄ±n hanÄ±m kardeÅŸlerimiz tarafÄ±ndan doldurulmuÅŸ olmasÄ±nÄ± beklerdim. Niye? Çünkü, nüfusun yarÄ±sÄ± hanÄ±m. HanÄ±mlar, Türkiye'nin, kalkÄ±nmasÄ±na, geliÅŸmesine, problemlerin çözülmesine erkekler kadar katkÄ± sunmak mecburiyetindeler. OnlarÄ±n iÅŸi bizimkinden zor. Birincisi evleriyle bir de gelip bu davayla ilgileniyorlar. BazÄ± toplantÄ±larda hanÄ±m kardeÅŸlerimizi çocuklarÄ±yla gördüÄŸüm zaman içim 'cÄ±z' ediyor. Çünkü bu kadar fedakarlÄ±ÄŸÄ± herkes yapamaz. Onun için bizlerin hanÄ±m kardeÅŸlerimize daha fazla destek vermeleri lazÄ±m. KardeÅŸlerime sürekli söylüyorum. Belediye meclis üyeleri için ne yapÄ±p, edip en az yüzde 30 seviyesinde hanÄ±m kardeÅŸimizin aday gösterilmesini bekliyorum. Öyle 'baÅŸkan kÄ±rÄ±lmasÄ±n' diye son sÄ±ralarÄ± onlara vermek için deÄŸil, en ön sÄ±ralarda görev alacak, gayret gösterecekler. Åžu anda hanÄ±mlar, siyasetin ÅŸekillenmesinde en etkin rolü oynuyorlar. Ancak bizim onlara gereken ilgili göstermediÄŸimiz kanaati var bende. HanÄ±m kardeÅŸlerimizin bizim çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda görev almalarÄ±nÄ± elzem görüyorum." (Ä°stanbul/AA)

Temel KaramollaoÄŸlu kimdir?

Saadet Partisi seÃ§im beyannamesi aÃ§Ä±klandÄ±

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