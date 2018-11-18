MÄ±sÄ±roÄŸlu kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±: Diyanet BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Kocaeli'de yaÅŸayan Mehmet AvcÄ±, Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaret eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Kocaeli'nin BaÅŸiskele ilçesinde yaÅŸayan Mehmet AvcÄ±, Ä°slamcÄ± Yazar Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaret eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ ve Atatürk'e hakaret ettiÄŸini belirttiÄŸi kiÅŸiler hakkÄ±nda Kocaeli Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suç duyurusunda bulundu.

BaÅŸiskele'de yaÅŸayan Mehmet AvcÄ±, hastaneden taburcu olan Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'ya 9 KasÄ±m'da 'geçmiÅŸ olsun' ziyaretinde bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Kadir MÄ±sÄ±rlÄ±oÄŸlu, Atatürk'e hakaret ettiÄŸini belirttiÄŸi Safiye Ä°nci ve Emine Åžahin hakkÄ±nda 'Atatürk aleyhine iÅŸlenen suçlar hakkÄ±nda kanuna muhalefet' suçlamasÄ±yla Kocaeli Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suç duyurusunda bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Adliye çÄ±kÄ±ÅŸÄ± açÄ±klama yapan Mehmet AvcÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Atatürk tarafÄ±ndan kurulduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"SayÄ±n Ali ErbaÅŸ bunlarÄ± unuttu, resmi kÄ±yafetle mesai saatleri içerisinde gidip Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'nu ziyaret etti. Bu cuma günü Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu, bu ziyaretle ilgili bir açÄ±klama yaptÄ± dedi ki 'Hiçbir icraatÄ± MüslümanlarÄ±n lehine olmayan Atatürk' ve devam etti 'Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorsa ya ahmaktÄ±r ya da sahtekardÄ±r' dedi. Åžimdi ben buradan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'na sesleniyorum. SayÄ±n Atatürk'e bu ÅŸekilde seslenen bir insanÄ± ziyaret ettiniz vicdanÄ±nÄ±z rahat mÄ±? MaaÅŸÄ± devletten alÄ±yorsunuz, Kadir beyden almÄ±yorsunuz vicdanÄ±nÄ±z rahat mÄ±? Atatürk'e hakaret eden bir insana neden gidiyorsunuz içiniz rahat mÄ±? Ve oturduÄŸunuz koltuÄŸu kuran cemaat ve tarikatlara kaptÄ±rmamak için sizler gibi insanlarÄ± orada bulunduran Atatürk deÄŸil miydi, içiniz rahat mÄ±? Ben de bu konuyu aldÄ±m cuma günü 1 saat 45 dakika süren bir maratonla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e hakaret eden baÅŸta Ali ErbaÅŸ, Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu, Safiye Ä°nci, Emine Åžahin ve internette Atatürk'e hakaret eden kiÅŸileri savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundum. 5 kiÅŸi hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundum." (Kocaeli/DHA)

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaretinden bugÃ¼ne neler oldu?

BahÃ§eli: Fesli provokatÃ¶rÃ¼ ziyaretin zamanlamasÄ± manidar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 19:38

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