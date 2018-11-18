SÃ¼leyman Soylu: Otoyollarda hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, otoyollarda hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 20-25 kilometre yukarÄ± Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, SaÄŸlÄ±k Bilimleri Üniversitesi ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü tarafÄ±ndan Üsküdar Belediyesi Nikah SarayÄ±'nda düzenlenen "Dünya Trafik MaÄŸdurlarÄ±nÄ± Anma Günü" etkinliÄŸinde konuÅŸtu. Soylu, "Åžu anda otoyolda hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± 132 kilometre, maksimum sÄ±nÄ±r. 120 artÄ± yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 20-25 kilometre daha yukarÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z. Buradaki regülasyonu iyi saÄŸlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hÄ±zÄ± 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taÅŸÄ±maya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

KonuÅŸmasÄ±nda, 12 yaÅŸÄ±nda geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda ince baÄŸÄ±rsaÄŸÄ± zarar gördüÄŸü için organ nakli bekleyen ve 20 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Gizem KÄ±lÄ±ç'Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Soylu, Gizem KÄ±lÄ±ç'Ä±n trafik maÄŸduru olduÄŸunu ancak istatistiklere bile geçmediÄŸini dile getirdi. Soylu, "Belki o kazayÄ± o zaman ana haberlerde duymuÅŸuzdur. Belki yaralÄ± kurtulduÄŸunu duyunca 'Neyse ki ölüm olmamÄ±ÅŸ.' demiÅŸiz veya sadece bir-iki yaralÄ± var diye farkÄ±na bile varmamÄ±ÅŸÄ±zdÄ±r. Kaza sonlanmamÄ±ÅŸ, devam etmiÅŸ. AslÄ±nda hiçbir kaza, enkazÄ± kaldÄ±rÄ±lsa dahi, Allah göstermesin, hayatÄ±nÄ± kaybedenler defnedilse, yaralÄ±lar hastaneye kaldÄ±rÄ±lsa dahi bitmez. O kaza hiç bitmez. DramlarÄ±, travmalarÄ±yla bizi kemirmeye, üzmeye devam eder." diye konuÅŸtu.

Soylu, ortalama hÄ±z koridoru uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren ilk bir yÄ±llÄ±k verilerde, otoyollarÄ± kullanan araç sayÄ±sÄ± yüzde 26 artmasÄ±na raÄŸmen geçen yÄ±la oranla kazalarÄ±n yüzde 7, can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yüzde 6 azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürümüz, daire baÅŸkanlarÄ±mÄ±z ve bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zla bunu biraz daha izleyeceÄŸiz. Åžu anda otoyolda hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± 132 kilometre, maksimum sÄ±nÄ±r. 120 artÄ± yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki bu hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 20-25 kilometre daha yukarÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z. Buradaki regülasyonu iyi saÄŸlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hÄ±zÄ± 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taÅŸÄ±maya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." (Ä°stanbul/AA)

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