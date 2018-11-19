Türk Metal’e: Hadi oradan

Metal işçisi

İzmir

Geçtiğimiz günlerde Evrensel’de yer alan habere göre Türk Metal Sendikasının başlatmış olduğu “Emeğine Sahip Çık, Kendi Ürettiğini Tüket” kampanyasını eleştiren ve BMC önünde bildiri dağıtan EMEP üyeleri Türk Metal Sendikası işyeri temsilcileri tarafından engellenmiş ve hatta darbedilmiş. Buna rağmen fabrika işçilerinin tüm baskılara rağmen bildirileri aldığı da haberde not olarak geçilmiş.

Arkadaş, alım gücü düşmüş, yıl sonu vergi dilimleri ile maaşlar erimiş, yüzde 10’luk enflasyon zammı erimiş gitmiş, krizin tüm faturasını biz işçilere emekçilere çıkartmaya çalışıyorlar, kıdem tazminatımıza göz dikilmiş, işsizlik fonu yağmalanmış, ancak fazla mesailerle geçimimizi sağlıyoruz, siz oradan “Emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket” diyorsunuz. Hadi oradan! İşçilerin tüm baskılara rağmen o bildirileri alması Türk Metal Sendikasına “Hadi oradan” demektir. Türk Metal Sendikasının başlatmış olduğu kampanya patronlar tarafından evet memnuniyetle karşılanmıştır ama fabrikalarda durum öyle değildir. Afişler asıp, metal gündemi bülteni dağıtarak kampanyaya destek beklerken, işçiler arasında bırakın desteği, işveren sendikasına ne desteği? Bizim sorunlarımızı çözmeyen , krizin faturasını işçilere kesilmesini kabul eden bir sendika ancak patron sendikası olur diyenler hiç de azımsanmayacak kadar çoktur ve bu süreçte artacaktır da.

EMEP üyelerinin dağıtmış olduğu bildiri yerindedir ve doğrudur. Yazılanlara baktığımızda işçinin gündemidir. Krizin faturasını kabul etmemeye çağıran, işçinin hakları için mücadeleye çağıran ve zamlar karşısında işçinin yaşamış olduğu zorlukları yansıtan, maaşların erimesi ve mesaiye kalmaların artması sonucu iş kazaların arttığını söyleyen bir broşür. Türk Metal’e o kadar fabrikalar, işletmeler yabancılara peşkeş çekilirken neredeydiniz diyor? Hani mili ve yerli bir sendika. Tüm bunları sendika yapacağına, işçileri bu noktada birleştirici bir güç olanağı olmasına rağmen, bırakın yapmayı aksine kaba kuvvetle hep zorbalıkla önünü kesmeye çalışıyor.

Neden? Kendi rantları için. Sendikacılık anlayışı kariyer noktası da ondan. Son model arabalar yüksek maaşlar vs. Saat ücreti 10 lira olan bir işçiyi nasıl temsil edecek?

EMEP üyelerinin dağıtmış olduğu bildiri ya da broşürü tüm engellemelere rağmen işçiler almış ise bu işçilerin Türk Metal’e tepkisini gösterir. Eleştiri ve fikir özgürlüğünü yok sayan zorbalıkla, kabalıkla çözüm üretmeye çalışan temsilcilere de şunu söylemek gerek: İşçilerin sorunlarını dert etmiş ve işçileri krizin faturasını kabul etmemeye çağıran EMEP, işçinin emekçinin partisidir ve yapılan bu zorbalık ve darp işçilere emekçilere yapılmıştır. İşçiler bunun karşısında bildirileri alacaktır, krizin faturasını kabul etmeyecektir ve mücadele için her olanağı kullanacaktır.