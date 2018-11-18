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FotoÄŸraf: DHA
TSK, Afrin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan etti
18 KasÄ±m 2018 18:26
TSK'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.
Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan etti.
Hürriyet'in haberine göre bölgede yaÄŸma ve soygun yapan bir gruba karÅŸÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Afrin, TSK'nin öncülüÄŸünde, cihatçÄ± gruplarla düzenlenen Zeytin DalÄ± Operasyonu sonucunda Mart 2018'de kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Afrin'de yönetimin PYD'den alÄ±nmasÄ± sonrasÄ± TSK ile iÅŸ birliÄŸi yapan cihatçÄ± gruplarÄ±n kentte yaÄŸma ve yalan baÅŸlatmasÄ± tepki çekmiÅŸti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, olaylara iliÅŸkin inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 19:01
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