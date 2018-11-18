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FotoÄŸraf: Orhan Akkanat/AA
Ä°stanbul Kitap FuarÄ±'na son gÃ¼nÃ¼nde yoÄŸun ilgi
18 KasÄ±m 2018 17:54
37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±'nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde katÄ±lÄ±m yoÄŸun oldu.
Beylikdüzü'nde düzenlenen ve 10 KasÄ±m'da baÅŸlayan 37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±, bugün sona eriyor.
Kitap fuarÄ±na son gününde soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havaya raÄŸmen geride kalan günlere göre daha yoÄŸun ilgi gösterildi.
Her yaÅŸtan ziyaretçinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda, çocuklar da aileleriyle birlikte kitap stantlarÄ±nda gezdi. Çok sayÄ±da vatandaÅŸ da kitap alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±.
Öte yandan, son saatlerinde kitap fuarÄ±nÄ± gezmek için gelenleri çokluÄŸu nedeniyle, araç yoÄŸunluÄŸunun yanÄ± sÄ±ra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)
TÃœYAPâ€™ta gÃ¶Ã§Ã¼n ve emeÄŸin edebiyatÄ± konuÅŸuldu
Ä°stanbul Kitap FuarÄ±â€™nda son Ã¼Ã§Â gÃ¼n
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