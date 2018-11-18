15 yaÅŸÄ±ndaki Can Ã–ncÃ¼ Moto3 tarihine geÃ§ti

15 yaÅŸÄ±ndaki motosikletÃ§i Can Ã–ncÃ¼, Moto3 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda yarÄ±ÅŸan ve birinciliÄŸe ulaÅŸan en genÃ§ pilot oldu.

Ä°spanya'nÄ±n Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koÅŸulan sezonun son yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan 15 yaÅŸÄ±ndaki Can Öncü, organizasyon tarihinin en genç sürücüsü unvanÄ±nÄ± alÄ±rken ilk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± da kazanma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösterdi.

YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ altÄ±nda yapÄ±lan yarÄ±ÅŸta güçlü rakipleri Jorge Martin ve John McPhee'yi geride bÄ±rakan Can, Moto3'de birincilik kazanan ilk Türkiyeli pilot olarak da tarihe geçti.

26 Temmuz 2003 doÄŸumlu (15 yÄ±l ve 115 gün) motosikletçi, Scott Redding'in 15 yÄ±l ve 170 günle elinde tuttuÄŸu Moto3 tarihinde yarÄ±ÅŸan en genç pilot rekorunu kÄ±rdÄ±. Redding, bu rekoru 2008 yÄ±lÄ±nda Donington Park'taki 125 cc'lik Büyük Britanya yarÄ±ÅŸÄ±na katÄ±larak elde etmiÅŸti.

Can ayrÄ±ca, 1991'deki Japonya yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± kazanan Japon Noburu Ueda'dan bu yana, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk mücadelede birinci olan ilk pilot oldu.

Ä°spanyol spor gazeteleri Marca ve El Mundo Deportivo, Can Öncü'nün baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±, "GeleceÄŸin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n ismi Türk.", "Türk pilottan korkunç baÅŸarÄ±, tarihi gün.", "Dünya ÅžampiyonasÄ± tarihinde kazanan ilk Türk." ifadeleriyle duyurdu.

Can Öncü, Red Bull MotoGP Rookies KupasÄ±'nda sezonu ÅŸampiyon tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. (Madrid/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 17:14

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