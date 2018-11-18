Manisa'daki kÄ±ÅŸlada yaÅŸanan zehirlenme Meclis gÃ¼ndeminde

CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel, Manisa 1. Komando EÄŸitim ve Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± Albay Mehmet Arif Seyhun KÄ±ÅŸlasÄ±'nda yaÅŸanan zehirlenmeyi Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel, 16 KasÄ±m’da Manisa 1. Komando EÄŸitim ve Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± Albay Mehmet Arif Seyhun KÄ±ÅŸlasÄ±'nda görev yapan askerlerin yedikleri yemekten zehirlenmesini, Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Özel, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar'Ä±n cevaplamasÄ± istemiyle TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na soru önergesi verdi.

21 askerin akÅŸam yemeÄŸinin ardÄ±ndan mide ve baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve askerlere besin zehirlenmesi teÅŸhisi koyulduÄŸunu belirten Özel, 2017’de aynÄ± kÄ±ÅŸlada bini aÅŸkÄ±n askerin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1 erin de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

CANÄ°KLÄ°'NÄ°N AÇIKLAMALARINI ANIMSATTI

CHP’li Özel, 1 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi dönemin Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli'nin 2017’de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “TSK'nin ihtiyaçlarÄ± olan yiyecek, malzeme, erzak tedariki konularÄ±yla alakalÄ± olarak önemli bir konsept deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyoruz. 2018'den itibaren bütün tedarik ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± öncelikle kamu kurumlarÄ± ve kamu kurumu özelliÄŸi olan kuruluÅŸlardan temin edeceÄŸiz” dediÄŸini de hatÄ±rlattÄ±.

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özel, Bakan Akar'Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

* Dönemin Milli Savunma BakanÄ± Canikli tarafÄ±ndan KasÄ±m 2017'de sözü edilen konsept deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmiÅŸ midir? Gidildiyse 2018 yÄ±lÄ±nda Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yiyecek, malzeme ve erzak tedariki hangi kamu kurumu ve kamu kurumu özelliÄŸi olan kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan hangi oranlarda karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r?

* Kamu kurumu özelliÄŸi olan kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan üretilmeyen diÄŸer ürünlerde ihaleyi hangi firmalar kazanmÄ±ÅŸtÄ±r? Hangi firmalardan ne kadar erzak tedariki yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

* Manisa ilindeki kÄ±ÅŸlalarda 2017 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan besin zehirlenmelerine iliÅŸkin idari rapor tamamlanmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? TamamlandÄ±ysa bu zehirlenmelerden kim kusurludur?

* YapÄ±lan idari soruÅŸturma neticesinde görevden alÄ±nan ya da iliÅŸiÄŸi kesilen bir personel bulunmakta mÄ±dÄ±r?

* 16 KasÄ±m 2018 günü Manisa'da yaÅŸanan ve 21 askerin hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na neden olan gÄ±da zehirlenmesinin sebebi tespit edilmiÅŸ midir?

* Zehirlenmeye kÄ±ÅŸlada askerlere verilen hangi besin neden olmuÅŸtur?,

* KÄ±ÅŸladaki gÄ±da denetimi en son ne zaman yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r? (Manisa/DHA)

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