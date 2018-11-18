Polis, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane taraftarÄ±na cop ve biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±: 10 gÃ¶zaltÄ±

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor- Ankara Demirspor maÃ§Ä± sonrasÄ± polis, GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor taraftarlarÄ±na cop ve biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±, 10 taraftar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2-2 biten GümüÅŸhanespor- Ankara Demirspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonrasÄ± olaylar çÄ±ktÄ±. Polis, rakip takÄ±m futbolcularÄ±na sözlü tepki gösteren GümüÅŸhanespor taraftarlarÄ±na cop ve biber gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±. Olaylarda 10 taraftar gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GümüÅŸhane YeniÅŸehir StadÄ±'nda, GümüÅŸhanespor ile Ankara Demirspor karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Maç 2-2 biterken, son düdükle takÄ±mlarÄ±n futbolcularÄ± arasÄ±nda sahada gerginlik yaÅŸandÄ±. Olay büyümeden yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, futbolcular, soyunma odalarÄ±na gitti. GümüÅŸhanespor taraftarlarÄ±, stadyum önünde toplanarak, rakip takÄ±m futbolcularÄ±na yönelik sözlü tezahüratlarda bulundu. GümüÅŸhanesporlular ile daÄŸÄ±lmalarÄ±nÄ± isteyen polis arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik ise arbedeye dönüÅŸtü. Polis, cop ve biber gazÄ± ile taraftarlara saldÄ±rdÄ±. Olaylarda bazÄ± taraftarlar yaralanÄ±rken, bazÄ±larÄ± da biber gazÄ±ndan etkilenip, fenalaÅŸtÄ±. Polis, 10 taraftarÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. UyarÄ±lar sonucu taraftarlarÄ±n daÄŸÄ±lmasÄ±yla gerginlik de sona erdi.

Polisin kendilerine sert müdahalede bulunduÄŸunu söyleyen GümüÅŸhanespor Taraftarlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Remzi Miraç Koç, "Polis, daha tribünde bize sert müdahale etmeye baÅŸladÄ±. Bizi tahrik etti. DÄ±ÅŸarÄ±da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za cop ve biber gazÄ± ile müdahale etti. Polisler bize hakaret ederek copla vurmaya baÅŸladÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zda darp izleri var" dedi. (GümüÅŸhane/DHA)

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