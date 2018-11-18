TuÄŸla taÅŸÄ±yan hafriyat kamyonu tarlaya uÃ§tu, 4 kiÅŸi yaralandÄ±

Hatay YayladaÄŸÄ±'da freni patlayan hafriyat kamyonunun arkasÄ±ndaki tuÄŸlalar, 2 iÅŸÃ§inin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Toplam 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilçesinde, freni patlayÄ±nca tarlaya uçan hafriyat kamyonunun arkasÄ±ndaki tuÄŸlalar, 2 iÅŸçinin üzerine düÅŸtü. Kazada yaralanan sürücü ile yanÄ±ndaki kiÅŸi ve Suriyeli 2 iÅŸçi, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza, öÄŸle saatlerinde, ilçeye baÄŸlÄ± AvcÄ±lar ÇeÅŸmesi Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan CoÅŸkun yönetimindeki 46 HV 657 plakalÄ± tuÄŸla yüklü kamyonun freni patladÄ±. CoÅŸkun'un kontrolünden çÄ±kan kamyon, önündeki sürücüsünün ismi öÄŸrenilemeyen 31 MY 107 plakalÄ± otomobile çarpÄ±p, tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplÄ± yangÄ±n çÄ±kan kamyonun arkasÄ±nda bulunan tuÄŸlalar, tarlada çalÄ±ÅŸan 2 Suriyeli iÅŸçinin üzerine düÅŸtü. Ä°simleri öÄŸrenilemeyen Suriyeli iÅŸçiler yaralandÄ±.

Ä°hbar üzerine bölgeye saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Sinan CoÅŸkun ve yanÄ±ndaki kimliÄŸi belirsiz Suriye uyruklu kiÅŸi, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Hatay BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye ekibi ve ilk yardÄ±m görevlilerince çÄ±karÄ±ldÄ±. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan 4 yaralÄ±, tedaviye alÄ±ndÄ±. Kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. (Hatay/DHA)

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