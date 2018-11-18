YÃ¼cel Sayman yazÄ±larÄ±nÄ± kitaplaÅŸtÄ±rdÄ±

Evrensel yazarlarÄ±ndan hukuk profesÃ¶rÃ¼ YÃ¼cel Sayman kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±nÄ± kitaplaÅŸtÄ±rdÄ±.

Evrensel yazarlarÄ±ndan hukuk profesörü Yücel Sayman köÅŸe yazÄ±larÄ±nÄ± kitaplaÅŸtÄ±rdÄ±. Tekin yayÄ±nevi tarafÄ±ndan okurla buluÅŸturulan kitapta Sayman’Ä±n, hukuk, siyaset ve sosyo-kültürel konulara dair kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larÄ± yer alÄ±yor. Kitap, “GerçekliÄŸimin Suretinde DüÅŸler, DüÅŸünceler” ismini taÅŸÄ±yan kitapta “Kendi Hallerim”, “DüÅŸüncemin AtomlarÄ±”, “Ä°çimde ‘Bu Da Olmaz’ Duygusu, Kendimi Tutamam”, “Bir VarmÄ±ÅŸ Bir YokmuÅŸ, Yasak MillileÅŸtirilmiÅŸ”, “Hukuktan Ä°stifa Edilir Mi?”, “Öylesine”, “Bir Oradan Bir Buradan”, “Milli Ä°rade ve Devleti”, “ToplumsallaÅŸma ve ToplumsallaÅŸtÄ±rma” ve “YaÅŸlÄ±yÄ±m; Ne Var Bunda?” baÅŸlÄ±klÄ± on bölümden oluÅŸuyor.

Önsözünde Yücel Sayman kitabÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ sürecini “Evrensel gazetesinde Pazar günleri ‘Özgürlük’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yayÄ±nlanÄ±yor yazdÄ±klarÄ±m, tabii o hafta yazmÄ±ÅŸsam! Emrah Cilasun Evrensel’e yazdÄ±ÄŸÄ±m ve bir kÄ±smÄ±nÄ± içlerinde sergilediÄŸim düÅŸünceler nedeniyle eleÅŸtirdiÄŸi yazÄ±lardan bir seçkiyi yayÄ±nlamamÄ± önerdi, Tekin YayÄ±nevi’ni salÄ±k verdi; salÄ±k vermekle kalmadÄ±, yayÄ±nevinin kitabÄ± yayÄ±nlamaya karar vermesini saÄŸladÄ±. Evrensel’deki arkadaÅŸlar desteklediler” ifadeleriyle anlatÄ±yor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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