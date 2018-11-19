MEB’in söylemiyle gerçek aynı değil

Ahmet AKARSU

Kayseri

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulanarak, "İnşallah Kayseri gibi şehirlerimizin öncülüğünde Türkiye'de örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" dedi. Kayseri’de iş adamı Osman Ulubaş’ın yaptırdığı Osman Ulubaş Fen Lisesi’nin açılışına ve bir dizi etkinliğe katılan Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada “16 yıldır eğitim sistemimiz iyi ilerliyor. Yatırımcıların da yeni okullar yapmasını bekliyoruz. Kayseri bu anlamda örnek, her yerde bu örneği anlatıyoruz” diye konuştu.

SINIFLARDA ORAN EŞİT DEĞİL

Bakan Selçuk’un bu açıklamalarının aksine Kayseri’deki tablo eğitim sistemimiz açısından pek iyi bir veri ortaya koymuyor. Kayseri’de, Beyazşehir Mahallesinde bulunan Tacettin Veli İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi’nde sınıflarda ortalama 10-12 civarında öğrenci bulunurken, bu okullara komşu olan Ahmet Paşa Ortaokulu’nda sınıf başına en az 40 öğrenci düşüyor. Eskişehir Bağları Mahallesi’nde de durum farklı değil. İmam hatiplerin orta ya da lise bölümlerinde 10-15 kişilik sınıflar varken, anadolu ve fen liselerinde ise 40-50 kişilik tıklım tıkış sınıflar var. Bu tablo MEB’in okullaşma politikasının öğrencilerin ve velilerin tercih ve isteklerine göre yapılmadığını ortaya koyuyor.

Yine Kayseri’de yeni yapılan okullarda özellikle de imam hatip orta ve liselerinde derslikler yeterli, okulların teknik düzeyleri yüksek, spor salonları vb. olması gerektiği gibi. Eski okullarda ise durum hiç iç açıcı değil. Bu okulların hemen hepsinde derslikler yetersiz, spor salonu olmayan onlarca hatta yüzlerce okul var. Birçok okul laboratuarların olmaması ya da yetersizliği, tuvaletlerin ihtiyacı karşılayacak noktada olmaması vb. bir dizi sorun ile cebelleşiliyor.

UCUZ İŞ GÜCÜ ÇOK, ÜNİVERSİTE HAYAL!

Devlet okullarındaki müfredatın sınavlar ile bağlantısının eksik olduğunu belirten bir temel lise öğrencisi, devlet okullarından temel liselere geçişin olduğunu belirtiyor. Okullarda işlenen derslerin kendilerine bilgi verdiğini ancak sınava yönelik hazırlık noktasında ciddi eksiklik olduğunu anlatan temel lise öğrencisi “Biz de sınavlara hazırlanabilmek için temel liseleri tercih ediyoruz” dedi. 2023 Eğitim Vizyonu ile ‘meslek liselerinde esnek ve modüler eğitim geliyor’ diye anlatılan programların öğrencileri OSB içlerine açılan meslek liseleri ile patronların ucuz iş gücü haline getiriyor. Görüştüğümüz meslek liselilerin büyük çoğunluğu yeni eğitim vizyonundan bihaber. Bir meslek liseli, “9. sınıfta meslek eğitimi verilmesi hemen fabrikalarda çalışmak üzere yapılmış bir hamle. Ama iş yok güç yok. Geleceğimiz için iş fırsatı için iyi olabilir ama üniversite hayalini yerler bir ediyor” diye konuştu. İmam hatip lisesinde okuyan öğrenciler ise, ailelerinin ısrarı üzerine imam hatip liselerini tercih ettiklerini belirterek, okulda verilen dini eğitimlerin sayısının çok fazla olduğunu söylüyorlar. 9. Sınıfta 9 tane din dersi verildiğini anlatan imam hatpliler, üniversite kazanmalarını sağlayacak temel dersleri az işlediklerini, kültür derslerinde eksiklikler yaşadıklarını düşünüyorlar.

'EĞİTİM DE KADROLAŞMA, BÜTÜNLÜĞÜ BOZUYOR!'

Eğitimde kadrolaşmaya ise ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de çarpıcı örnekler var. Gazetemize konuşan Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, “Kadrolaşma, ilimiz Kayseri’de 2014 yılında ilk yönetici görevlendirmesi yapılanlara baktığımızda AKP’nin arka bahçesi olan Eğitim Bir Sen’li idarecilerin yüzde 98 oranındadır. Bakan Selçuk’un görevine başladığından sonra yapılan yönetici görevlendirmelerinde ise bu oranın yüzde 99 olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı’nında etkisiyle Türk Eğitim Sen de bu paydan nasibini almıştır. Kayseri’deki 650 kurumun içinde Eğitim Sen’li okul müdürlerinin sayısı ise sadece ikidir” dedi. Eğitimin bir bütün olduğunu ayrıştırma yapılmasının doğru olmadığını hatırlatan Apaydın “Eğitim politikaları her geçen gün değiştiriliyor. Bu da öğrencilerin yeniye adapte olması sorunlarını ortaya çıkarıyor. Yeni açılan imam hatip okullarında teknik olarak sorunlar olmasa da, eski okullarda durum içler acısıdır. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de imam hatiplere ilgi sayısal anlamda az. Talep ise yok denecek kadar az olmasına rağmen, halen imam hatip okulları yapılıyor. Bu gidişat öğrencileri, velileri ve meslektaşlarımızı yıpratmaktadır” diye konuştu.

*Dersliklerdeki sayısal veriler ve okul isimleri, Eğitim Sen Kayseri Şubesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vereceği rapordan alınmıştır.