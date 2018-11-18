Trump yÃ¶netiminde KaÅŸÄ±kÃ§Ä± istifasÄ±

ABD'nin Suudi Arabistanâ€™la iliÅŸkilerini belirleyen politikalardan sorumlu Kirsten Fontenroseâ€™un KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti nedeniyle istifa ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, Suudi Arabistan’la ittifakÄ±nÄ± sürdürmek isteyen Donald Trump’Ä±n yönetiminde çatlak yarattÄ±. New York Times, ABD yönetiminin Suudi Arabistan’la iliÅŸkilerini belirleyen politikalarÄ±ndan sorumlu Kirsten Fontenrose’un istifa ettiÄŸini yazdÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert ise önceki gün gündeme gelen CIA’in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi emrini verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

‘TRUMP SELMAN’I KORUYOR’

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n ülkesinin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesine nasÄ±l bir yanÄ±t vereceÄŸini belirlemeye çalÄ±ÅŸan ABD yönetiminde görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± yaÅŸanÄ±yor. BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n OrtadoÄŸu politikasÄ± için kilit bir müttefik olarak gördüÄŸü Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’Ä± ‘korumaya’ çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’la iliÅŸkilerini belirleyen politikalarÄ±n yapÄ±mÄ±ndan sorumlu Kirsten Fontenrose’un istifa ettiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. New York Times gazetesi, iki kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Ä°ran-Körfez Bölgesi Direktörü Fontenrose’un cuma akÅŸamÄ± görevini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Haberde, Fontenrose’un Washington’Ä±n 17 Suudi isme KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti nedeniyle getirdiÄŸi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n belirlenmesinde en önemli yetkililerden biri olduÄŸu ve yakÄ±n zamanda Riyad’da temaslarda bulunduÄŸu belirtildi. Habere göre istifa kararÄ±nÄ±n sebebi henüz net deÄŸil ancak Fontenrose’un Riyad dönüÅŸünde Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki üstleriyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve istifa kararÄ±nÄ±n da bu tartÄ±ÅŸmalar sonucunda alÄ±nmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi öne sürülüyor.

TRUMP’TAN KAÅžIKÇI AÇIKLAMASI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert CIA’nin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldürülmesi emrini verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

California eyaletinde orman yangÄ±nlarÄ± ile mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takip eden Trump, Malibu kentinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti emrinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafÄ±ndan verildiÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Trump, "Henüz herhangi bir deÄŸerlendirme yapmadÄ±lar. Bunun için çok erken. Bu tamamlanmamÄ±ÅŸ bir rapor” dedi. Trump KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin raporun salÄ± günü hazÄ±r olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin nihai bir sonuca vardÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

Trump'tan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti aÃ§Ä±klamasÄ±: KapsamlÄ± rapor salÄ± gÃ¼nÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 16:26

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