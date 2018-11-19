19 Kasım 2018 03:40

‘Kafalara takamadıkları kelepçeyi kollara takıyorlar’

70 binin üzerinde öğrencinin tutuklu olduğunu belirten Avukat Erman Öztürk, iktidarın insanları cezaevlerinde ehlileştirmek istediğini belirtti. 

‘Kafalara takamadıkları kelepçeyi kollara takıyorlar’

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Evin AYILIR
    Savaş ÖNCE
    Mahmut ALTINTAŞ
    Kocaeli

    Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı için, 11 aydır tutuklu yargılanan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş’ın avukatı Erman Öztürk,  Türkiye’de 70 binin üzerinde öğrencinin cezaevlerinde olduğunu söyledi. Av. Öztürk, toplumun lokomotifi olabilecek, ülkenin geleceğine ışık tutacak insanları maalesef ki iktidarın cezaevlerinde ehlileştirmek istediğini belirtti. 

    İktidarların gençler üzerinde her zaman çeşitli politikalar uyguladığını belirten Öztürk, cezaevleriyle gençliğin törpülenmek istendiğini vurguladı. Kollara kelepçelerin takıldığını belirten Öztürk, “Kendi istedikleri dindar ve kindar nesli yaratmak amacıyla gelecek vaat eden gençleri bir anlamda cezaevleriyle törpülemek istiyorlar” dedi.  Bugün eğitim üzerinden yapılmak istenen şeyin gençliğin itirazına takıldığını anlatan Av. Öztürk “Ve bunu rızayla yapamayanlar kafalara takamadıkları kelepçeleri, kollara takmaya başlıyorlar” dedi. 

    Gençlerin uydurma dosyalarla cezaevlerine konulduğunu vurgulayan Öztürk, 2016 yılında 29 bin öğrenciye örgüt üyeliği iddiasıyla  davası açıldığını ve bu sayının  2017 yılında 136 bine ulaştığına dikkat çekti. İktidar gibi düşünmeyenlerin örgüt üyesi ve düşman gibi görüldüğünü anlatan Öztürk “Gençlik o anlamda mızrağın sivri ucunun hedefi haline gelmiş durumda. Gençler değişim istiyorlar, eğer sistemi eleştiren bir noktada duruyorlarsa, ya da değiştirmek istiyorlarsa, uydurma dosyalar üzerinden cezaevlerine konuyorlar” diye konuştu. 

    ‘AHDIMIZ VAR SENİ TUTUKLAYACAĞIZ’

    Tutuklu öğrenci Berkay Ustabaş’ın davasından örnekler veren Öztürk, Ustabaş’a “Neden Berkin Elvan’ın cenazesinekatıldın?” sorusunun yöneltildiğini hatırlattı. “Bunu ben insanım diyen herkes sahiplenir ve orada olmak bir insanlık borcudur” diye konuşan Öztürk, savcının Berkay Ustabaş’a söylediklerini şöyle aktardı: “İfade vermeye gittiğimizde Berkay’a doğrudan şunu söyledi savcı: ‘İfadeniz çok güzel, avukatlar da iyi savunma yaptı ama biz polisle oturduk mutabakat yaptık, ahdımız var seni tutuklamaya sevk edeceğiz.’ Bu Türkiye’de artık olağan bir durum haline geldi. Amir olan savcı, polisin yetkisinin altına giriyor polisle oturup iş pazarlıyor. Yargı bağımsız olsa dosya üzerinde somut delillere baksa bunu yapmaz. Şu an yargı yürütmenin önünde önünü ilikler duruma geldi, yargı artık iktidarın kendisine muhalif gördüğü kesimi susturma aracı olarak görüyor bir nevi. Yargı iktidarın korku sopası haline getirildi” dedi. 

    AİLELERE DE CEZA VERİLİYOR

    Bu kadar çok öğrencinin içeride olmasının kapsamlı bir değişime sebep olduğuna dikkat çeken Öztürk, “15 Temmuz ve sonrası yaşananlar bir nevi darbe iklimiyse o darbe ikliminde ilk itiraz edecekler ilk önce hedef alınır. Öğrenciler ilk itiraz edenlerden olduğu için bu kadar çok öğrencinin tutuklu olmasının sebebi de bu aslında. İnsanları izole edip tecride koyuyorlar, yaşamdan koparmaya dönük hareketlerde bulunuyorlar. Öğrenciler kendi kendine teslim olsun diye uğraşıyorlar, başka cezaevine sürgün ediyorlar. Bu aslında ailelere de verilen bir cezadır. Bütün bunlar organize bir şekilde yürütülüyor” değerlendirmesinde bulundu. 

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Yenimahalle'de Evrensel’le dayanışma kahvaltısı düzenlendi
    SONRAKİ HABER

    Yeni e, Van'da okurlarıyla buluştu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Asıl gerçek, ‘tanzim kuyrukları’nın yoksulluk kuyruğu olduğudur

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İki cami arasında beynamaz!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Krizden, Suriye'den seçime...

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Fenerbahçe’nin Hâl-i Pür Melâli

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Tarihin yanılgısı

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gazetecilik midir biten?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Catia
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Emek Partisi, Buca'da bağımsız aday Gürkan Emreoğlu'yu destekleyecek
    Emek Partisi, Buca'da bağımsız aday Gürkan Emreoğlu'yu destekleyecek

    Emek Partisi Buca İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak adaylığını koyan Gürkan Emreoğlu'yu destekleyeceğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
    İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

    İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde 13 büyükşehir, 30 il ve 437 ilçe ve 118 beldede toplamda 598 aday gösterdi.

    Venezuela Savunma Bakanı: Kukla yönetim için cesedimizi çiğnemeliler
    Venezuela Savunma Bakanı: Kukla yönetim için cesedimizi çiğnemeliler

    Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Trump'a yanıt verdi: Kukla bir yönetim kurmak isteyenlerin cesetlerimizi çiğnemesi gerekecek.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor
    HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor

    Ankara’da Büyükşehir için aday göstermeyen HDP, İç Anadolu Bölgesinde Konya ve Kayseri olmak üzere toplam 12 belediyede aday çıkardı.

    İsviçre'de kayak merkezinde çığ: Çok sayıda kişi kar altında
    İsviçre'de kayak merkezinde çığ: Çok sayıda kişi kar altında

    İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da Plaine-Morte kayak pistine çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişinin kar altında kaldığı bildirildi.

    Üvey babasının döverek ölümüne neden olduğu Esma toprağa verildi
    Üvey babasının döverek ölümüne neden olduğu Esma toprağa verildi

    Sakarya'da üvey babası tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Esma Asel Kolat toprağa verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Partilerin aday gösterdiği yerler ve seçim ittifaklarında son durum
    Partilerin aday gösterdiği yerler ve seçim ittifaklarında son durum

    31 Mart yerel seçimleri için YSK'nin belirlediği aday açıklama süresi sona erdi. İttifaklara son ayar verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti
    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti

    TBMM Başkanıyken İBB Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini açıkladı. Yıldırım Görevini Celal Adan'a devretti.

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    'BEYAZ GELİNCİK GÖRÜNTÜLENDİ' HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    Azap Gölü, Ulusal Sulak Alan ilan edildi
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    “Hemşireyi öpen denizci” George Mendonsa hayatını kaybetti
    GÜNCELLENDİ
    Socrates'in ardından
    Socrates'in ardından
    Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir
    Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir
    EMEP’in İstanbul’da desteklediği meclis üyesi adayları belirlendi
    EMEP’in İstanbul’da desteklediği meclis üyesi adayları belirlendi

    YSK kararı nedeniyle seçimlere giremeyen Emek Partisi, İstanbul’da belediye meclis üyelikleri için 9 bağımsız adaya desteğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhuriyet davasında istinaf onayı: 8 kişi yeniden cezaevine girecek
    Cumhuriyet davasında istinaf onayı: 8 kişi yeniden cezaevine girecek

    İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Karara göre cezası 5 yılın altında olan 8 kişi yeniden cezaevine girecek. 

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Milas'ta maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan son işçinin cansız bedeni de çıkarıldı.

    Tanzim satış, pazar satışlarını düşürdü
    Tanzim satış, pazar satışlarını düşürdü

    Ankara Yenimahalle pazarında esnafa ve vatandaşa “Sebze ve meyve fiyatlarını düşürme” iddiasıyla başlatılan tanzim satış uygulamasını sorduk.

    GÜNCELLENDİ
    KPSS mağdurları Meclis'te: Yapılan bu haksızlığa son verilsin
    KPSS mağdurları Meclis'te: Yapılan bu haksızlığa son verilsin

    KPSS'de alanında Türkiye birincisi olmasına rağmen mülakatta elenen Deniz Eren Demir ve benzer haksızlığa uğrayan öğretmenler Meclisteydi.

    Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu
    Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu

    Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü, tersane işçisi Ali Doğan’ı Tuzla Belediye Meclis üyeliği için bağımsız aday olarak gösterdi.

    Seçmenler aranarak olmayan 'HDP-İYİ Parti-CHP' ittifakı soruldu
    Seçmenler aranarak olmayan 'HDP-İYİ Parti-CHP' ittifakı soruldu

    İYİ Parti, seçmenlerin telefonla aranarak 'HDP-İYİ Parti-CHP ittifakı hakkında ne düşünüyorsunuz?' diye sorulmasına dair suç duyurusunda bulundu.

    Türkiye, Kemal Gömi'ye ‘işkence’ suçundan tazminat ödeyecek
    Türkiye, Kemal Gömi'ye ‘işkence’ suçundan tazminat ödeyecek

    Hasta tutuklu Kemal Gömi’ye ilişkin başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'yi işkenceden tazminata mahkum etti.

    Mimarlar Odası: Ankapark’ın girişi 19 milyon liraya mı mal oldu?
    Mimarlar Odası: Ankapark’ın girişi 19 milyon liraya mı mal oldu?

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark’ın giriş kapısının 19 milyon liraya yaptırıldığı iddiasını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sordu.

    Barış akademisyenlerinden üçünün duruşması 25 Mart’a ertelendi
    Barış akademisyenlerinden üçünün duruşması 25 Mart’a ertelendi

    “Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için “Terör örgütü propagandası” suçundan yargılanan üç akademisyenin duruşması 25 Mart’a ertelendi

    İHD: En az 41 çocuk hayatını kaybetti
    İHD: En az 41 çocuk hayatını kaybetti

    İHD bölgedeki bir yıllık çocuk hak ihlalleri raporunu açıkladı.

    Vanlı komisyoncular: 4 liradan alıp 3’e satmak ancak seçime kadar olur
    Vanlı komisyoncular: 4 liradan alıp 3’e satmak ancak seçime kadar olur

    Vanlı hal komisyoncuları, hükümetin yüksek fiyatlardan kendilerini sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

    Demirtaş AP ve AKPM üyelerine Leyla Güven için mektup yazdı
    Demirtaş AP ve AKPM üyelerine Leyla Güven için mektup yazdı

    HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 104 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven ile ilgili AP ve AKPM üyesi parlamenterlere mektup yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'ın 'ulusal acil durum' kararı Beyaz Saray önünde protesto edildi
    Trump'ın 'ulusal acil durum' kararı Beyaz Saray önünde protesto edildi

    Beyaz Saray önünde toplanan çok sayıda aktivist, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘ulusal acil durum’ kararını protesto etti.

    ABD bu kez de Venezuela ordusunu tehdit etti
    ABD bu kez de Venezuela ordusunu tehdit etti

    ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ordu mensuplarının ‘kendi geleceklerini ve hayatlarını riske attığını’ söyledi.

    Kadın cinayetine müebbet istendi
    Kadın cinayetine müebbet istendi

    İstanbul Bahçelievler’de eşi Alime Demirdağ’ı öldüren Kenan Demirdağ için savcı mütalaa verdi; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.