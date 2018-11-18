Yenimahalle'de Evrenselâ€™le dayanÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi

EMEP Yenimahalle ilÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼, Evrensel'le dayanÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ± dÃ¼zenledi, Evrensel'i gÃ¼Ã§lendirebilmek iÃ§in neler yapÄ±labileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Ankara'da Emek Partisi (EMEP) Yenimahalle Ä°lçe Örgütü, Evrensel’le dayanÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ± düzenledi.

Etkinlikte konuÅŸan muhabirimiz Birkan Bulut, iktidarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± davalar ve medyadaki tekelleÅŸme nedeniyle muhalif basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ±n altÄ±nÄ± çizerek dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve mücadelenin önemini vurguladÄ±.

Evrensel gazetesine yazdÄ±ÄŸÄ± haberler nedeniyle sadece 2 ayda 42 bin TL tazminat davasÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bulut, “GeçtiÄŸimiz gün tekzip yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haber için bile Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak tarafÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±, ArtÄ±k gazeteciler gideceÄŸi haberlerin deÄŸil, gireceÄŸi duruÅŸmalarÄ±n listesini yapar oldu” dedi. Medyadaki tekelleÅŸmeye birlikte bir elin parmaÄŸÄ±nÄ± geçmeyecek kadar kalan diÄŸer gazetelere de daÄŸÄ±tÄ±ma varana kadar baskÄ±larÄ±n söz konusu olduÄŸunu ifade eden Bulut, “Evrensel gazetesi kurulduÄŸu ilk günden bu yana tüm baskÄ± ve engellemelere raÄŸmen gerçekleri halka anlatmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra çok önemli bir misyona daha sahip. O da iÅŸçi ve emekçilerin kürsüsü, mücadelesinin sesi olmak. Her emekçinin haber, mektup gönderebileceÄŸi, daÄŸÄ±tabileceÄŸi, hem memleketten hem de birbirinden haberdar olabileceÄŸi bir gazete. Çünkü ancak böyle bir mücadele aÄŸÄ± bizi güçlendirebilir. Ä°ÅŸte bu yüzden Evrensel gazetesine yazÄ±lan her bir kelime, okuyup okuttuÄŸumuz her haber, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her katkÄ± bu mücadele aÄŸÄ±nÄ± güçlendirecektir” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

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