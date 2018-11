Yenimahalle'de Evrenselâ€™le dayanÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi

EMEP Yenimahalle ilçe örgütü, Evrensel'le dayanışma kahvaltısı düzenledi, Evrensel'i güçlendirebilmek için neler yapılabileceği tartışıldı.

Ankara'da Emek Partisi (EMEP) Yenimahalle İlçe Örgütü, Evrensel’le dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Etkinlikte konuşan muhabirimiz Birkan Bulut, iktidarın açtığı davalar ve medyadaki tekelleşme nedeniyle muhalif basın yayın organlarının yaşadığı zorlukların altını çizerek dayanışmanın ve mücadelenin önemini vurguladı.

Evrensel gazetesine yazdığı haberler nedeniyle sadece 2 ayda 42 bin TL tazminat davası açıldığını belirten Bulut, “Geçtiğimiz gün tekzip yayınladığımız haber için bile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dava açıldı, Artık gazeteciler gideceği haberlerin değil, gireceği duruşmaların listesini yapar oldu” dedi. Medyadaki tekelleşmeye birlikte bir elin parmağını geçmeyecek kadar kalan diğer gazetelere de dağıtıma varana kadar baskıların söz konusu olduğunu ifade eden Bulut, “Evrensel gazetesi kurulduğu ilk günden bu yana tüm baskı ve engellemelere rağmen gerçekleri halka anlatmasının yanı sıra çok önemli bir misyona daha sahip. O da işçi ve emekçilerin kürsüsü, mücadelesinin sesi olmak. Her emekçinin haber, mektup gönderebileceği, dağıtabileceği, hem memleketten hem de birbirinden haberdar olabileceği bir gazete. Çünkü ancak böyle bir mücadele ağı bizi güçlendirebilir. İşte bu yüzden Evrensel gazetesine yazılan her bir kelime, okuyup okuttuğumuz her haber, yaptığımız her katkı bu mücadele ağını güçlendirecektir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

