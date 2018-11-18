SaÄŸlÄ±k yasasÄ±na HDP'li doktor vekillerden tepki

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde mecliste yaÅŸananlarÄ± anlatan HDPâ€™li Habip Eksik ve Sait Dede, AKP'nin â€˜Ã§oÄŸunluk biziz ve istediÄŸimizi yaparÄ±zâ€™ anlayÄ±ÅŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

“SaÄŸlÄ±kta Åžiddet Yasa TasarÄ±sÄ±” itirazlar üzerine yapÄ±lan kÄ±smi deÄŸiÅŸiklikle AKP ve MHP’li vekillerin oylarÄ±yla geçti. Mecliste perde arkasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± anlatan HDP’li komisyon üyeleri "Eskiden 'bir meslek sahibi ol, kolunda bileziÄŸin olsun' deyimi vardÄ±. Yasayla AKP’nin insanlarÄ±n kolundaki o bileziÄŸi kelepçeye çevirmek istiyor” dedi.

Ä°hraç edilen ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeniyle kamuda çalÄ±ÅŸmalarÄ± yasaklanan hekimlerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaçlayan yasanÄ±n görüÅŸmelerinde yaÅŸananlarÄ± aktaran kendileri de KHK ile ihraç edilen doktor kökenli HDP’nin IÄŸdÄ±r Milletvekili Habip Eksik ile Hakkari Milletvekili Sait Dede, AKP’li ve MHP’li vekillerin ‘çoÄŸunluk biziz ve istediÄŸimizi yaparÄ±z’ anlayÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

HDP IÄŸdÄ±r Milletvekili Habip Eksik, yaptÄ±klarÄ± muhalefet üzerine AKP Grup BaÅŸkanvekillerinin bizzat komisyona gelerek, komisyon baÅŸkanÄ±nÄ±n iradesini, yetkisini gasp ederek adeta paralel bir komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine soyunduklarÄ±nÄ± söyledi.

Komisyon görüÅŸmelerinde AKP’lilerin çok aceleci davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Eksik, “Sanki bir yerlerden sürekli 'çabuk geçirin maddeleri' denilmiÅŸti. AKP komisyon üyelerinin çoÄŸu kanun teklifi maddelerinin neyi içerdiÄŸini bile bilmiyorlardÄ±. Bunun için de maddeler üzerine de neredeyse hiç konuÅŸmadÄ±lar” dedi.

‘MÜCADELE GERÄ° ADIM ATTIRDI’

Komisyonun sabahlara kadar çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmalar bitmeden 5’inci maddeyi gece yarÄ±sÄ± oylama yapmadan korsan bir ÅŸekilde geçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Eksik, “AKP'nin bu karardan geri adÄ±m atmasÄ± muhalefet partilerinin, Türk Tabipleri BirliÄŸi’nin, SES’in, DiÅŸ Hekimleri BirliÄŸi, haklarÄ± gasp edilen KHK’liler ve güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan dolayÄ± atamasÄ± yapÄ±lmayan yeni mezun doktorlarÄ±n mücadelesidir” dedi.

AKP’nin fiili bir OHAL ile muhalifleri sindirmek ve tasfiye etmek için bu yollara baÅŸvurduÄŸunu vurgulayan Eksik “Bu gidiÅŸle AKP kadrolaÅŸacak ve muhalif olanlarÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyecektir. Böylece muhalif olanlara ne iÅŸ hayatÄ± ne de normal hayat bÄ±rakacak. Yani muhalifleri her alandan izole etme durumu yaÅŸanacak” diye konuÅŸtu.

Torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

'HALK SAÄžLIÄžI DA TEHLÄ°KEDE'

Hakkari Milletvekili Sait Dede ise, “saÄŸlÄ±k emekçilerine ÅŸiddetin engellenmesi” adÄ± altÄ±nda propagandasÄ± yapÄ±lan kanun teklifine dair her ne kadar kamuoyunda sadece 5’inci maddeye iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar yansÄ±sa da, aslÄ±nda yasanÄ±n bir bütün olarak anti demokratik uygulamalar içerdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. “ÖrneÄŸin aile hekimlerin haklarÄ± kÄ±sÄ±tlanÄ±yor, insan ve hasta merkezli yürütülen hekimliÄŸin merkezine devlet yerleÅŸtirilmek isteniyor” diyen Dede, yürütülen mücadele sonucunda hükumetin tasarÄ±da kÄ±smi deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YapÄ±lan bu kÄ±smi deÄŸiÅŸikliÄŸe raÄŸmen yasallaÅŸsan maddelerin bir garabet olduÄŸunu ifade eden Dede “Yasa ruhu itibariyle saÄŸlÄ±k emekçilerini sömüren ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye düÅŸüren düzenlemeler içermektedir” dedi.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan torba yasada neler var?

VERÄ°LMEK Ä°STENEN MESAJ NEYDÄ°?

5’inci madde ile ‘huzur, refah, rahatlÄ±k istiyorsanÄ±z benden olacak, benim gibi düÅŸüneceksiniz aksi halde ne mesleki ne de kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak anlamÄ±nda hiçbir güvenceniz yoktur’ mesajÄ± verildiÄŸini vurgulayan Dede ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Bunun yanÄ±nda AKP gençlere, üniversite öÄŸrencilerine; 'muhalefet etmeyin', onlarÄ±n ebeveynlerine ise; 'çocuklarÄ±nÄ±za sahip çÄ±kÄ±n farklÄ± düÅŸünmesinler bizim gibi düÅŸünsünler, aksi halde ne okuduklarÄ± okulun ne de kazandÄ±klarÄ± mesleklerinin bir önemi yok' mesajÄ±nÄ± vermek istedi. Eskiden 'bir meslek sahibi ol, kolunda bileziÄŸin olsun' deyimi vardÄ±. AKP ise insanlarÄ±n kolundaki o bileziÄŸi kelepçeye çevirmenin mantÄ±ÄŸÄ±nÄ± topluma zerk etmek istedi.” (Van/MA)

'Hekimin 450 gÃ¼n iÅŸsiz beklemesi kabul edilemez'

SaÄŸlÄ±k torba yasasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri: 5. madde deÄŸiÅŸtirilerek kabul edildi

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