Tianjin Quanjian, Modeste'nin KÃ¶ln'e transferine itiraz etti

Galatasaray'Ä±n transfer gÃ¼ndemindeki FransÄ±z golcÃ¼ Anthony Modeste KÃ¶ln'le anlaÅŸtÄ± ancak Ã‡in kulÃ¼bÃ¼ Tianjin Quanjian'Ä±n itirazlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Galatasaray'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda transfer etmek istediÄŸi 30 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z golcü Anthony Modeste, Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Köln'e geri döndü ancak tartÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Galatasaray, 2017 yazÄ±nda 29 milyon avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Çin kulübü Tianjin Quanjian'a transfer olan ancak daha sonra sözleÅŸmesinin feshi için FIFA'ya baÅŸvuran Modeste'yi transfer etmeye çok yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak FIFA'nÄ±n henüz karar vermemesi nedeniyle Çin kulübüyle davalÄ±k olmamak için transferden vazgeçmiÅŸti.

Köln, dün Modeste ile 2023 Haziran'a kadar sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada Tianjin Quanjian'la anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

ÇÄ°N KULÜBÜ ÖFKELÄ°

Ancak Fanatik'in haberine göre Tianjin Quanjian bugün yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla Köln'le anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±: "Modeste, AÄŸustos 2018'de takÄ±mÄ± terk etmiÅŸ ve sözleÅŸmesinin erken sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± için FIFA'ya baÅŸvurmuÅŸtur. Tianjin Quanjian kulübü olarak bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda harekete geçtik ve oyuncunun makul olmayan taleplerini çürütmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k. FIFA henüz kararÄ±nÄ± vermemiÅŸken Modeste ve Köln BaÅŸkanÄ±'nÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Köln Kulübü'ne bu olaydan ötürü sorumlu tutulabileceklerini de hatÄ±rlatÄ±yoruz. Kulübümüz, FIFA'nÄ±n adil bir karar alacaÄŸÄ±na inanmaktadÄ±r. ÇÄ±karlarÄ±mÄ±z için her türlü tedbiri alacaÄŸÄ±z. Konunun CAS'a taÅŸÄ±nmasÄ± ihtimali için de gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz."

KÖLN'LE 2 SEZONDA 40 GOL ATTI

Modeste, Köln'le 2 sezonda 40 gol attÄ±ktan sonra transfer olduÄŸu Çin'de 20 maçta 11 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. FransÄ±z golcü, bir süredir Alman ekibiyle antrenmanlara çÄ±kÄ±yordu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 15:52

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