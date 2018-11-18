Bafetimbi Gomis'ten Abdurrahim Albayrak'a yanÄ±t

Suudi Arabistan'da forma giyen Bafetimbi Gomis, eski takÄ±mÄ± Galatasaray'Ä±n 2. BaÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak'a tepki gÃ¶sterdi.

Suudi Arabistan'Ä±n el Hilal takÄ±mÄ±nda forma giyen eski GalatasaraylÄ± futbolcu Bafetimbi Gomis, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün ikinci baÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak'Ä±n hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara tepki gösterdi.

33 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z golcü Gomis, sosyal medyadaki kiÅŸisel hesaplarÄ±ndan Türkçe ve Ä°ngilizce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Öncelikle SayÄ±n Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartÄ±ÅŸma içerisine girmeyeceÄŸim. Çünkü ilk olarak bu yÄ±l kulübüm El Hilal ile baÅŸarmak istediÄŸim önemli hedeflerim, amaçlarÄ±m var. Ä°kinci olarak bu, Galatasaray ve taraftarlarÄ±na büyük saygÄ±sÄ±zlÄ±k olacaktÄ±r. Kesinlikle belirtmek isterim ki suskun kalmayacaÄŸÄ±m. Çünkü hiç kimsenin karakterimi ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ± konuÅŸmasÄ±na izin veremem. Her ÅŸeyden önemlisi, hakkÄ±mda yalan söylenmesine izin vermeyeceÄŸim. Zaman ilerledikçe, tüm gerçekler söylenecek ve yanlÄ±ÅŸlar onarÄ±lacak."

ALBAYRAK NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

Abdurrahim Albayrak, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün kasÄ±m ayÄ± olaÄŸan divan kurulundaki konuÅŸmasÄ±nda, yÄ±llÄ±k 3 milyon 300 bin avro alan Gomis'in kendilerinden, yÄ±llÄ±k 5 milyon avro ödeme yapÄ±lmasÄ± ya da sözleÅŸmesinin uzatÄ±lmasÄ± talebinde bulunduÄŸunu söylemiÅŸti.

Albayrak, FransÄ±z futbolcunun parasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için geçen sezon Kayserispor ile deplasmanda yapÄ±lan maça gitmediÄŸini aktarÄ±p, ertesi hafta ise Ä°stanbul'daki maçta gol attÄ±ktan sonra paranÄ±n sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ederek, formayÄ± gösterdiÄŸini hatÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±.

REKOR KIRDI, ÅžAMPÄ°YONLUK YAÅžADI

Bafetimbi Gomis, geçtiÄŸimiz yÄ±l Galatasaray'la Süper Lig ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸÄ±rken 33 lig maçÄ±nda 29 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. Gomis, Süper Lig'de 1 sezonda en fazla gol atan yabancÄ± futbolcu rekorunu da kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 15:34

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