DemirÃ¶ren Medya'da iÅŸten atmalar sÃ¼rÃ¼yor

Cnnturk.com.tr'de ilk etapta 3 editÃ¶rÃ¼n iÅŸine son verildi.

Demirören Medya Grubu'nda aylardÄ±r devam eden iÅŸten atmalara yenileri eklendi. Cnntürk.com.tr'de ilk etapta 3 editörün iÅŸine son verildi.

CNN TÜRK’ün haber portalÄ± Cnnturk.com.tr’de yaklaÅŸÄ±k 1 ay önce Ä°çerik ve Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Direktörü Umut KatÄ±rcÄ±, Ä°nternet Ä°çerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert EskisÄ±ndÄ±’nin iÅŸine son verilmiÅŸti.

Grupta yeni yapÄ±lanma gerekçesiyle eski çalÄ±ÅŸanlara yönelik iÅŸten atma dalgasÄ± devam etti. Medyaradar’da yer alan habere göre Cnnturk.com.tr’de haber editörü olarak görev yapan gazeteciler Süleyman ArÄ±oÄŸlu, Hüseyin Asal ve Adnan PayaslÄ± ile yollar ayrÄ±ldÄ±. 3 gazetecinin Cnnturk.com.tr’de 8 yÄ±ldÄ±r görev yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Demirören Medya’da 10 gün önce Vatan Gazetesi kapatÄ±lmÄ±ÅŸ ve çalÄ±ÅŸanlara ay baÅŸÄ±na kadar beklemeleri söylenmiÅŸti. KasÄ±m ayÄ± sonu itibariyle grupta yeni bir tenkisat dalgasÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± da iddialar arasÄ±nda. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 15:25

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