ÅžiÅŸli'de Ã‡ocuk HaklarÄ± ÅženliÄŸi: HaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiler, eÄŸlendiler

ÅžiÅŸli Belediyesi, DÃ¼nya Ã‡ocuk HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda Ã‡ocuk HaklarÄ± ÅženliÄŸi dÃ¼zenledi

ÅžiÅŸli Belediyesi Cemil CandaÅŸ Kent Kültür Merkezi’nde yapÄ±lan ve üç gün süren ÅŸenlikte çocuklarÄ±n haklarÄ±nÄ± eÄŸlenerek öÄŸrendiÄŸi tiyatro ve animasyon film gösterimleri, atölye ve konserler düzenlendi. ÇocuÄŸun bedensel haklarÄ±nÄ± eÄŸlenceli bir ÅŸekilde çocuklara ve ailelerine öÄŸretmeyi amaçlayan “Kendimi Koruyorum HaklarÄ±mÄ± Koruyorum” tiyatro oyunu ile baÅŸlayan ÅŸenlikte çocuklar için Up, Wall-E ve ÇoÇa animasyon filmleri gösterildi. ÅženliÄŸe katÄ±lan çocuklar tostun ucuz olmasÄ±nÄ± ve tenefüslerin sürelerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

TENEFFÜSLER UZUN, TOSTLAR UCUZ OLSUN

ÅženliÄŸe katÄ±lan 10 yaÅŸÄ±ndaki Duru Aslan, çocuklarÄ±n eÄŸitim, oyun, seyahat ve eÄŸlenme haklarÄ± olmasÄ±nÄ± isteyerek “Okullarda teneffüsler 10 dakika ise bir 5 dakika daha eklenmeli. Kantinlerdeki ürün çeÅŸitleri artÄ±rÄ±lmalÄ±. Daha fazla ürün olmalÄ±” dedi.

En önemli çocuk haklarÄ±ndan birinin mutlu olmak olduÄŸunu söyleyen 3’üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi 9 yaÅŸÄ±ndaki Ege ZambakçÄ± ise kantinlerde tostun 3 lira olmasÄ± gerekirken 5 liradan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu durumda cebindeki parasÄ±nÄ±n da bittiÄŸini anlatan ZambakçÄ± “TostlarÄ±n daha düÅŸük fiyatlÄ± olmasÄ± gerekir. Beden derslerinin de uzun olmasÄ± gerekir. 2 dersten 3 derse çÄ±karÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bir zil çaldÄ±ÄŸÄ± gibi sÄ±nÄ±fa gidiyoruz” diye konuÅŸtu.

Çocuk HaklarÄ± ÅženliÄŸi ÅžUBADAP Çocuk ÅžarkÄ±larÄ± OrkestrasÄ±'nÄ±n konseri ile sona erdi. (Ä°stanbul/DHA)

www.evrensel.net