DiyarbakÄ±r'da kadÄ±nlardan 25 KasÄ±m iÃ§in 1 haftalÄ±k etkinlik programÄ±

Dicle Amed KadÄ±n Platformu, 25 KasÄ±m KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetle UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼â€™ne dair Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

DiyarbakÄ±r’da Dicle Amed KadÄ±n Platformu, Ofis'te 25 KasÄ±m KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetle UluslararasÄ± Mücadele Günü'ne iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

AçÄ±klamayÄ± okuyan Bahar KarakaÅŸ UluÄŸ, her türlü baskÄ± ve eÅŸitsizliÄŸin ilk önce kadÄ±nlar üzerinden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KadÄ±nlarÄ±n yok saymaya karÅŸÄ± direniÅŸ gösterdiÄŸini belirten UluÄŸ, “UluslararasÄ± kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan ve kendi özümüzden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z güçle buradan haykÄ±rarak söylüyoruz ki; toplumsal cinsiyet eÅŸitsizliÄŸine, militarizme, heteroseksizme, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa, ataekilliÄŸe karÅŸÄ± sesimize ses çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za çÄ±ÄŸlÄ±k isyanÄ±mÄ±za isyan katÄ±p hep beraber kÄ±z kardeÅŸlik ve direniÅŸ ruhu ile sistemin erilliÄŸine karÅŸÄ± duruyoruz” dedi.

Platform bir hafta boyunca yapacaÄŸÄ± etkinlikleri de açÄ±kladÄ±. Etkinlikler ÅŸöyle:

19 KasÄ±m saat 13:00’te eÅŸ zamanlÄ± olarak 4 merkez ilçede 6284 sayÄ±lÄ± kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetin önlenmesine dair kanun ve nafaka hakkÄ± ile ilgili baro tarafÄ±ndan kadÄ±nlara bilgi verilecek.

20 KasÄ±m saat 18:00’de N-City sinemasÄ±nda kurtuluÅŸ son durak adlÄ± film gösterimi yapÄ±lacak. 21 KasÄ±m saat 18:00’de Amed Åžehir Tiyatrosunda Kozik isimli oyun gösterilecek.

22 KasÄ±m saat 11:00’de Ofis Postahanesinden tutsak kadÄ±nlara kart gönderme etkinliÄŸi yapÄ±lacak.

23 KasÄ±m 14:00-18:00 saatleri arasÄ±nda sanat sokaÄŸÄ±nda fotoÄŸraf sergisi düzenlenecek.

24 KasÄ±m saat 12:00’de Ä°HD de barÄ±ÅŸ anneleri ziyaret edilecek.

25 KasÄ±m saat 18:00’de BalÄ±kçÄ±lar bölgesinden baÅŸlayarak Sanat SokaÄŸÄ±na kadar erbaneli meÅŸaleli yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirilecek.” (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 14:47

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