Ekonomik kriz, iÃ§eride mahpuslarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da aileleri vurdu

Cezaevinde tutulan mahpus anlattÄ±: GÃ¶rÃ¼ÅŸlere gelip giden ailemin yol parasÄ± 700 ile 800 lira arasÄ±nda. Hapishanede satÄ±lan Ã¼rÃ¼nlere zam geldi.

ElazÄ±ÄŸ 1 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kenan Küçük, Evrensel'e gönderdiÄŸi mektupta, ekonomik krizin mahpuslarÄ± da vurduÄŸunu belirterek, son 3 aylÄ±k dönemde hapishane kantininde satÄ±lan tüm ürünlere zam geldiÄŸini söyledi.

ElazÄ±ÄŸ 1 Nolu Cezaevi’nde iki buçuk yÄ±ldÄ±r tutuklu olan Kenan Küçük isimli mahpus gönderdiÄŸi mektupta, ekonomik krizin dÄ±ÅŸarÄ±da aileleri, içeride de mahpuslarÄ± vurduÄŸunu yazdÄ±. Küçük, “Ben Dersimliyim. Dersim’e en yakÄ±n hapishanede tutuluyorum. Buna raÄŸmen sadece görüÅŸlere gelip giden ailemin yol parasÄ± 700 ile 800 lira arasÄ±nda. Bu durumda memleketinden kilometrelerce uzak illere sürgün edilmiÅŸ mahpus ailelerin vay haline” dedi.

Cezaevlerindeki ÅŸahsi ihtiyaçlarÄ± ile elektrik bedeli, gazete aboneliÄŸi ve mektup giderlerinin masrafÄ±nÄ±n aylÄ±k 550-600 lirayÄ± bulduÄŸunu anlatan Küçük mektubunda, “Bu rakamlarÄ± yol masrafÄ± ile birleÅŸtirdiÄŸimizde ailemize aylÄ±k yükümüz yaklaÅŸÄ±k bin 500 lira. Ekonomik krizin mahpuslar ve mahpus aileleri üzerinde aÄŸÄ±r etkisi var” ifadelerine yer verdi.

Ä°DAREDEN YENÄ° KIYAFET ZORUNLULUÄžU

Cezaevi idaresinin ekonomik krizin etkilerini derinleÅŸtirme çabasÄ±nda olduÄŸunu öne süren Küçük, son 3 ayda hapishane kantininde satÄ±lan tüm ürünlere zam geldiÄŸini belirterek “ÖrneÄŸin 500 gramlÄ±k kuru üzüm 6 lira iken 1 ay içinde 11 lira oldu. Sigara kaÄŸÄ±dÄ±na yüzde iki yüz zam geldi” diye yazdÄ±. Hapishane yönetiminin eski elbise almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan Küçük, mektubunu ÅŸu cümlelerle tamamladÄ±: “Geçen yÄ±ldan kalan kÄ±ÅŸlÄ±k elbiselerimi yazÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± göndermiÅŸtim. Geçen hafta görüÅŸüme gelen ailemden kÄ±yafetlerimi istediÄŸimde hapishane idaresi, ‘eski elbise almÄ±yoruz, yeni olacak’ gerekçesiyle elbiselerimi almadÄ±. Birçok arkadaÅŸ bu sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Bu genelgeleri çÄ±karan Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± acaba giyim firmalarÄ±yla anlaÅŸmalÄ± mÄ±? Bu uygulama tutsaklara yönelik maÄŸduriyetlerini arttÄ±rma uygulamalarÄ±nÄ±n son halkasÄ± mÄ±?” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 14:46

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