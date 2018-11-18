Ä°hsan EliaÃ§Ä±k: Ezan TÃ¼rkÃ§e okunur, KÃ¼rtÃ§e de okunur, halk isterse

TÃ¼rkÃ§e ezan tartÄ±ÅŸmalarÄ±na Ä°lahiyatÃ§Ä±-Yazar Ä°hsan EliaÃ§Ä±k da dahil oldu: Ezan TÃ¼rkÃ§e okunur, KÃ¼rtÃ§e de okunur. Tek bir ÅŸartla devlet projesi olmayacak

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz’Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ‘Türkçe ezan’ tartÄ±ÅŸmasÄ±na Ä°lahiyatçÄ±-Yazar Ä°hsan EliaçÄ±k da dahil oldu.

EliaçÄ±k, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Ezan Türkçe okunur, Kürtçe de okunur. Ana dilde ibadet de caizdir. Tek bir ÅŸartla devlet projesi olmayacak, hiçbir siyasetçi karÄ±ÅŸmayacak, halk isteyecek” ifadesini kullandÄ±.

Ezan Türkçe okunur, Kürtçe de okunur. Anadilde ibadet de caizdir. Tek bir ÅŸartla devlet projesi olmayacak, hiçbir siyasetçi karÄ±ÅŸmayacak, halk isteyecek. — R. Ä°hsan EliaçÄ±k (@ihsaneliacik) 17 KasÄ±m 2018

CHP'de, Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'Ä±n bir televizyon programÄ±nda söylediÄŸi "Ezan Türkçe okunmalÄ±" sözlerinin ardÄ±ndan CHP tarafÄ±ndan disipline sevk edilmiÅŸti.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ''Ezan Arapça okunmalÄ±, Arapça ezan dinimizin bir deÄŸeridir" derken YÄ±lmaz KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya "Ä°stifa etmiyorum, sÄ±kÄ±yorsa at" dedi. Bu tartÄ±ÅŸmaya iktidar cephesinden de sert eleÅŸtirile geldi. (HABER MERKEZÄ°)

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