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FotoÄŸraf: Sakhalinio/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
AKP'nin Ä°stanbul anketinden Kadir TopbaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±
18 KasÄ±m 2018 13:29
AKPâ€™nin Ä°stanbul iÃ§in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anketlerde, baÅŸkan gÃ¶rÃ¼lmesi istenen isimler listesinde Kadir TopbaÅŸ, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu Ã§Ä±ktÄ±.
AKP’nin en çok önem verdiÄŸi il olan Ä°stanbul için partinin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anketlerde ilginç sonuçlar çÄ±ktÄ±.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'Ä±n haberine göre; bir süre önce görevden alÄ±nan ve siyasetten uzaklaÅŸan eski Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, seçmenlerin belediye baÅŸkanÄ± görmek istediÄŸi isimler arasÄ±nda ilk sÄ±rada çÄ±ktÄ±. TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ikinci, eski saÄŸlÄ±k bakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu üçüncü oldu.
TopbaÅŸ’a AKP seçmeninin ilgi göstermesine karÅŸÄ±n siyasette yeniden rol verilmesi düÅŸünülmüyor. Ä°bre YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä± gösterirken, MüezzinoÄŸlu’nun Bursa’da deÄŸerlendirilebileceÄŸi belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)
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