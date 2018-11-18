AKP'nin Ä°stanbul anketinden Kadir TopbaÅŸ Ã§Ä±ktÄ±

AKPâ€™nin Ä°stanbul iÃ§in yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anketlerde, baÅŸkan gÃ¶rÃ¼lmesi istenen isimler listesinde Kadir TopbaÅŸ, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu Ã§Ä±ktÄ±.

AKP’nin en çok önem verdiÄŸi il olan Ä°stanbul için partinin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anketlerde ilginç sonuçlar çÄ±ktÄ±.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'Ä±n haberine göre; bir süre önce görevden alÄ±nan ve siyasetten uzaklaÅŸan eski Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, seçmenlerin belediye baÅŸkanÄ± görmek istediÄŸi isimler arasÄ±nda ilk sÄ±rada çÄ±ktÄ±. TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ikinci, eski saÄŸlÄ±k bakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu üçüncü oldu.

TopbaÅŸ’a AKP seçmeninin ilgi göstermesine karÅŸÄ±n siyasette yeniden rol verilmesi düÅŸünülmüyor. Ä°bre YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä± gösterirken, MüezzinoÄŸlu’nun Bursa’da deÄŸerlendirilebileceÄŸi belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

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